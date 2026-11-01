Película de cineasta costarricense se estrenará en uno de los canales más importantes de América Latina

La película Plan B se estrenará el domingo 1.º de noviembre de 2026, a las 9 p. m., hora de Costa Rica, por Cine Latino. (Cortesía/Cortesía)

Una película creada por un joven cineasta de Costa Rica está a punto de dar un importante salto internacional al llegar a la programación de Cine Latino, uno de los canales más reconocidos de televisión paga dedicados al cine en español.

Se trata de Plan B, una comedia romántica con elementos de sátira política que tendrá su estreno televisivo internacional este domingo 1.º de noviembre de 2026. La cinta es escrita y dirigida por el cartaginés Frayser Navarrete, de 29 años.

La producción, realizada entre Costa Rica y México, reúne a reconocidos actores mexicanos y talentos nacionales en una historia que mezcla amor, humor y situaciones inspiradas en el ambiente político costarricense.

Para Navarrete, quien también participó como actor y productor ejecutivo, la llegada de su largometraje a la televisión internacional representa uno de los momentos más significativos de su carrera.

“Lo que más me emociona de llegar a Cine Latino es pensar que una historia que comenzó como una idea hoy podrá ser vista por millones de personas en distintos países”, nos contó el director.

Plan B reúne a estrellas mexicanas y talento costarricense

Plan B (Suministradas/Suministradas)

Uno de los principales atractivos de Plan B es su elenco, encabezado por Eduardo “Lalo” España, reconocido por interpretar a Germán en la popular serie mexicana Vecinos.

También participa Pablo Valentín, recordado por su trabajo en producciones como Por ella soy Eva, junto con la actriz y productora mexicana Karla Barahona, quien además es una de las protagonistas.

La película cuenta con las actuaciones de los costarricenses Manfred Schlager, Olga Cors y Fabiola del Pilar, así como del propio Navarrete, quien interpreta a un personaje llamado Martín.

El reparto se completa con Olinka Velázquez y Joaquín Calatayud, en una apuesta por integrar intérpretes de ambos países.

La producción nació de una alianza entre END FILMS, compañía costarricense fundada por Navarrete, y KABA FILMS de México.

El cineasta asumió la dirección, el guion y la producción ejecutiva, esta última responsabilidad compartida con Barahona.

“Este proyecto nació de las ganas de contar una historia diferente, mezclando el humor, la política (muy inspirado en lo que vivimos en Costa Rica) y el romance”, explicó Navarrete.

El director destacó que la colaboración entre artistas de ambas nacionalidades fue uno de los aspectos que más disfrutó.

“Tuvimos la oportunidad de reunir a grandes talentos de México y Costa Rica, y para mí fue una experiencia muy bonita estar al frente de la dirección, el guion y la producción”, agregó.

¿De qué trata Plan B y cuándo se estrenará en Cine Latino?

Frayser Navarrete dirigirá Plan B, una película política rodada en México. (Cortesía /Cortesía)

La historia gira alrededor de Ana Villalobos, una candidata política que atraviesa una complicada campaña electoral cuyo futuro parece cada vez más incierto.

En medio de esa situación, la protagonista vuelve a encontrarse con Dani Salgado, un comediante con quien vivió una historia de amor 25 años atrás.

El inesperado reencuentro ocurre cuando ambos deben trabajar para intentar rescatar una campaña política que parece destinada al fracaso.

Sin embargo, el pasado sentimental de los personajes comienza a complicar sus planes, dando paso a situaciones que combinan romance, comedia y una mirada crítica al mundo de las campañas electorales.

Esa mezcla de géneros fue precisamente lo que motivó al cineasta costarricense a desarrollar el proyecto.

Su estreno está programado para este domingo 1.º de noviembre, a las 11 p. m., hora del este de Estados Unidos, y a las 8 p. m., hora del Pacífico, una hora más tarde en Costa Rica.

La transmisión se realizará por Cine Latino, canal fundado en México en 1993 y especializado en películas en español.

El director reconoce que suele concentrarse tanto en los proyectos que, en ocasiones, no se detiene a valorar lo que ya ha conseguido.

“Este año cumplo una década dedicándome a esta profesión y, aunque todavía tengo muchísimas metas por cumplir, me hace feliz mirar atrás y ver todo lo que hemos conseguido construir desde END FILMS”, afirmó.

Navarrete también compartió una reflexión sobre la importancia de disfrutar los resultados del trabajo realizado.

“A veces uno está tan metido trabajando en el siguiente proyecto que se olvida de disfrutar estos momentos. Este estreno es uno de esos que definitivamente quiero celebrar”, manifestó.