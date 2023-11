Polémico despido de famosa actriz causa indignación en Hollywood

Melissa Barrera y Jenna Ortega en Scream (Paramount)

La polémica salida de la actriz mexicana Melissa Barrera de la exitosa saga Scream 7 ha generado mucha repercusión en el medio del entretenimiento.

A pesar de que la artista era la protagonista de la historia, los comentarios que hizo en sus redes sociales a favor de Palestina y en contra de Israel, le costaron su puesto.

La productora aseguró que se trata de los valores y la imagen de la empresa y que por eso tuvieron que tomar esa decisión.

“La postura de Spyglass es muy clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio, sea de la forma que sea, incluyendo las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, escribieron en un comunicado de prensa.

Christopher Landon director de la cinta, se defendió en redes sociales y aseguró que está con el corazón roto y que no fue una decisión de él.

Por otro lado, fans de la saga han iniciado un moviendo en redes sociales para pedir justicia por la mexicana, mientras que ella emitió un comunicado prometiendo que seguirá hablando por lo que no tienen voz y que nunca promovió el odio.

“Primero y ante todo, condeno el antisemitismo y el odio al Islam, condeno el odio y el prejuicio de toda clase contra cualquier grupo de personas. Como latina y orgullosa mexicana, tengo la responsabilidad de contar con una plataforma que me permite ser escuchada. Así que he tratado de usarla para crear conciencia sobre situaciones que me preocupan y dar mi voz a quienes lo necesitan.

“Seguiré hablando por los que más lo necesitan y apoyando la paz y la seguridad, los derechos humanos y la libertad. Para mí, el silencio no es una opción”, concluyó.