Premios Óscar: Esta es la película que arrasó con las estatuillas y no fue Emilia Pérez

Kieran Culkin ganó mejor actor de reparto en los Premios Óscar 2025 (Matt Sayles/Matt Sayles)

La 97ª edición de los Premios Óscar se celebró el 2 de marzo de 2025 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, destacando lo mejor del cine del último año, en la cual una película inesperada fue la gran ganadora de la noche.

Aunque hubo muchos triunfadores, sin duda Anora, El brutalista, Emilia Pérez, Dune parte 2 y Wicked arrasaron durante la noche más importante del cine.

Mejor película: Anora

Mejor actriz: Mikey Madison por Anora

Mejor actor: Adrien Brody, por su trabajo en El brutalista.

Mejor dirección: Sean Baker, de Anora

Mejor banda sonora: Daniel Blumberg por su trabajo en El brutalista.

Mejor película internacional: La cinta brasileña “Aun estoy aqui”.

Mejor fotografía: Lol Crawley, por El brutalista.

Mejor cortometraje de ficción: I’m Not A Robot, de Victoria Warmerdam.

Mejor sonido: Dune parte 2

Mejores efectos visuales: Dune parte 2

Mejor corto documental: The Only Girl In The Orchestra, de Molly O’Brien y Lisa Remington.

Mejor documental: No Other Land, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor

Mejor canción original: “El mal”, de Emilia Pérez

Mejor diseño de producción: Nathan Crowley y Lee Sandales de Wicked

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña en Emilia Pérez

Mejor edición: Sean Baker, por Anora

Mejor maquillaje y peinado: Pierre Oliver Persin, Stephanie Guillon y Marilyne Scarselli por La sustancia

Mejor guion adaptado: Peter Straughan por Cónclave

Mejor guion original: Sean Baker, por Anora

Mejor diseño vestuario: Paul Tazewell por Wicked

Mejor película animada: Flow

Mejor actor de reparto: Culkin por su papel de Benjamin en Un dolor real

Best Actress winner Mikey Madison at the 97th #Oscars



Photo Credit: Roger Kisby pic.twitter.com/jxmC7UH1fF — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

El director brasileño Walter Salles acepta el premio a la Mejor Película Internacional por "Todavía estoy aquí" en la ceremonia de los premios Óscar 2025. (PATRICK T. FALLON/AFP)