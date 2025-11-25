Prime Video agrega función con IA que crea resúmenes completos de la temporada de una serie

Prime Video dio un paso más en la integración de la inteligencia artificial dentro de su plataforma, al presentar una nueva herramienta capaz de generar resúmenes completos de temporada. La función, llamada Video Recaps, ya está disponible en fase beta y combina clips, música, diálogos y narración generada por IA para actualizar al usuario antes de ver nuevos episodios.

Video Recaps está disponible por ahora solo en una selección de series en Estados Unidos.

Video Recaps: la nueva función con IA

Según explicó la compañía, esta herramienta analiza una temporada completa de una serie, identifica los momentos claves, selecciona escenas relevantes y las une con una narración en off creada por IA. El objetivo es ofrecer un resumen ágil, claro y cinematográfico, sin reemplazar la experiencia de ver la serie, pero sí ayudando a refrescar la memoria.

Según Infobae, Pime Video destacó que la IA incluye parámetros para evitar spoilers, por lo que los resúmenes se enfocan solo en información esencial que ya fue parte de la temporada vista.

Una evolución de los X-Ray Recaps

Hasta ahora, la plataforma ofrecía los X-Ray Recaps, resúmenes en texto con información central del argumento. Con Video Recaps, Prime Video busca una experiencia más atractiva, combinando audio, video y narrativa, adaptada a personas que consumen contenido de forma más dinámica.

Gérard Medioni, vicepresidente de tecnología de Prime Video, aseguró que esta herramienta representa “una aplicación revolucionaria” de la IA generativa en el ámbito del streaming.

¿Dónde está disponible?

La nueva temporada de Betty La Fea pronto se podrá resumir con la IA que incorporó Amazon (Amazon Prime Video)

Por el momento, Video Recaps se encuentra en fase beta y solo está disponible en Estados Unidos para una lista de series originales como Fallout, Jack Ryan, Upload, Bosch y The Rig, todas en idioma inglés.

La herramienta puede encontrarse en la sección de detalles de cada serie, bajo la opción “resumen”. Allí el usuario elige entre las recapitulaciones en video o las versiones en texto.

Actualmente funciona en Smart TV y Fire TV, con planes de expandirse a más dispositivos en los próximos meses.

