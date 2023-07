¿Recuerda al pequeño Sam de ‘The Last of Us’? El actor consiguió un hito en los premios Emmy

Además de ser la segunda serie más nominada para los próximos Premios Emmy del 2023, The Last of Us consiguió un hito dentro de las candidaturas que fueron anunciadas el pasado 12 de julio, con miras a la 75.ª edición de estos galardones a lo mejor de la televisión.

El intérprete Keivonn Montreal Woodard está nominado en la categoría de Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática por su papel de Sam en The Last of Us, lo que lo convierte en el actor más joven en la historia en obtener una nominación en ese apartado, con solo 10 años. Curiosamente este fue también su debut como actor.

Woodard, quien es sordo, realizó una desgarradora actuación al encarnar al joven superviviente sordo Sam, a quien Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) conocen al final del episodio 4 de la serie de HBO. En el episodio 5, Sam tiene un rol fundamental en la trama.

Keivonn Montreal Woodard se lució al encarnar, con delicadez, el rol de Sam, un sobreviviente sordo en medio de la pandemia que se retrata en 'The Last of Us'. Foto: HBO

En detalle: la serie tomó una libertad creativa para adaptar el videojuego que se inspira pues, si bien Sam aparece en el material base, no tiene tanto protagonismo como en el programa de televisión.

En la serie tanto Sam como su hermano mayor Henry (interpretado por el también nominado Lamar Johnson) reciben más profundidad gracias a un arco narrativo en que se miran escapando de las garras de una cazadora llamada Kathleen (Melanie Lynskey).

Los hermanos se unen a Joel y Ellie para tratar de encontrar una forma de salir de la ciudad, la cual está plagada de infectados. Después de un enfrentamiento contra los Cazadores, tanto Sam como Henry tienen un desenlace desgarrador; uno de los momentos más difíciles de digerir durante toda la historia.

Sam y Henry son dos personajes que aparecen en el videojuego y cuya historia se cuenta con ciertas libertades narrativas para la serie de TV. Foto: HBO

Previamente, el coguionista y productor Craig Mazin había alabado las cualidades del joven actor durante un episodio del podcast oficial de The Last of Us, emitido a través de las redes sociales de HBO.

“Kevin fue asombroso. Nunca había estado en una circunstancia en la que un niño, que nunca antes había actuado en una película, apareciera y fuera tan naturalmente bueno en eso. Fue un placer tenerlo cerca y un sueño total. Es increíble y no puedo esperar a ver más de él”, expresó.

Además, el productor había manifestado su esperanza en que reconocieran el trabajo actoral que ejecutó. “Espero que cuando la gente vea este episodio, aquí en Hollywood y en nuestro negocio, digan: ‘vaya, ese chico era realmente bueno interpretando el personaje de Sam. Ese chico debería estar en muchas cosas”, dijo en esa oportunidad.

The Last of Us consiguió la asombrosa cantidad de 24 nominaciones al Emmy, ubicándose solo detrás de las 28 candidaturas que obtuvo la también serie de HBO Succession. Woodard, Pascal, Ramsey, Johnson y Lynskey no fueron los únicos nominados en actuación por su rol en esa serie, pues también fueron seleccionados Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid y Anna Torv para buscar la codiciada estatuilla.