Terapeuta familiar explica porque la serie Adolescencia es una cacheta de realidad

En un interrogatorio tenso, Jamie es acompañado por su padre mientras enfrenta las consecuencias legales tras ser acusado de asesinato en la serie Adolescencia. (Netflix/Netflix)

La serie de Netflix “Adolescencia” ya tiene un par de semanas en el catálogo, pero se mantiene en tendencia en muchos países. Esto se debe a lo que su atrapante trama le enseña al mundo.

Se trata de una miniserie que coprodujo Brad Pitt y tiene cuatro capítulos. Es un thriller centrado en el asesinato de una adolescente, estudiante de una escuela británica. Desde el inicio, hay un acusado de 13 años y la trama se enfoca en entender por qué ocurrió el homicidio.

Esta producción fue dirigida por Philip Barantini, y fue creada y escrita por Stephen Graham, quien también protagoniza el papel del padre del joven acusado. Los cuatro capítulos fueron filmados en una toma continua, desde el hogar del sospechoso hasta el entorno de los detectives que investigan el crimen.

La trama gira sobre una familia que, desde la mirada externa, parece no tener conflictos en sus vínculos. Incluso, en el ámbito privado, cada miembro cree que todo está en orden. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por el asesinato de una compañera de su escuela.

Según adelantó el sitio oficial de noticias de Netflix, los policías a cargo de la investigación consideran diversas hipótesis, entre ellas la discriminación escolar. Al mismo tiempo, los parientes del acusado caen en un profundo caos y desconcierto al no comprender qué es lo que realmente está pasando.

En un momento tenso de la serie británica Adolescencia, Jamie, acusado de asesinato, enfrenta a su terapeuta mientras lidia con las emociones propias del encierro y la presión social. (Netflix/Netflix)

La ficción es un reflejo de la realidad

Aunque esta serie no está basada en una historia real en concreto, sí está inspirada en los conflictos que viven padres e hijos en la actualidad en diversas sociedades del mundo.

Para la psicóloga y terapeuta familiar María Ester Flores, la serie cuenta una situación que se podría dar en muchos hogares costarricenses.

Para ella, la familia modelo que presentan en la historia tiene muestras y ciclos de violencia normalizados, lo mismo que pasa en la vida real.

“Es una serie que da una muestra de lo que el bullying cibernético llevó a hacer a un jovencito de 13 años; cometer un crimen y no sentirse culpable. Es una familia donde había buenos papás, pero el padre tenía rasgos violentos, la mamá era sumisa y él desde pequeñito vio esa violencia”, nos explicó.

Flores resaltó un aspecto muy importante de la trama y es que los padres del protagonista pensaban que todo estaba bien, solo porque él estaba en su cuarto.

“No podemos dejar a los hijos encerrados en el cuarto por la libre, hay que meterse, aunque ellos lloren y griten y todo, y digan ‘es mi celular’; no señor, no es su celular, yo lo pago. Para esto es importante enseñarles desde pequeñitos que el celular es algo libre, es de familia y los papás lo revisan no por joderlos, sino por guiarlos, pero conformarnos con que no están haciendo bulla, significa que no está pasando nada, es un riesgo”, detalló.

Según su opinión profesional, la serie muestra cómo se han perdido algunas tradiciones positivas, al igual que la buena comunicación en los hogares.

“Ojalá volviéramos a comer juntos, a hacer paseos los domingos, la gente espiritual, ir a misa. Todas esas cositas unen a las familias y van dando valores”.

Flores considera que Adolescencia le deja al mundo un gran e importante llamado de atención.

“Lo que esta serie le pide a gritos al mundo es que, por favor, conozcan a sus hijos, desde el amor, desde la comunicación. Se necesitan padres regidos, con disciplina, pero amorosos y, sobre todo, que conozcan a sus hijos de verdad. ¿Cómo?, pues metiéndose en su vida, siendo necios. No permita que un niño menor de tres años haga lo que quiera. Después, vaya al colegio a ver qué amigos frecuenta y ver las redes”, amplió.

Además de hacerlo, lo importante es el cómo, porque para ella esto debe comenzar desde el principio de la educación y se debe hacer con empatía y amor.

“No hay que ser amigo de los hijos; sea papá y mamá con autoridad, pero con empatía, que significa meterse en su mundo, invitar a sus amigos a la casa, pero para eso, papá y mamá tienen que dejar el pretexto de que trabajan y sacar tiempo, uno siempre tiene que tener tiempo para los hijos, pero los adultos también tienen que dejar de estar enchufados en el mundo cibernético y ponerles atención a los hijos”, concluyó.

Adolescencia es una de las series más vistas en Costa Rica, y se puede encontrar en Netflix.