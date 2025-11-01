The Beatles de Sam Mendes: cuatro películas contarán la historia del grupo más famoso del mundo

Los amantes de los Beatles, podrán disfrutar de cerca la vida de los integrantes de una de las bandas de música más exitosas de todos los tiempos, en una saga de películas que promete revivir sus mejores años.

El director británico Sam Mendes, ganador del Óscar por la cinta American Beauty y autor de 1917, prepara uno de los proyectos más ambiciosos del cine moderno: cuatro películas dedicadas a los Beatles, una por cada integrante del legendario cuarteto de Liverpool.

El título general, The Beatles, reunirá a Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan como Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, respectivamente. Cada cinta contará la historia desde la mirada de uno de ellos, y juntas compondrán un retrato coral de la banda que cambió la historia de la música.

Fans ticos de The Beatles podrán disfrutar del proyecto en abril de 2028 bajo la producción de Sony Pictures. (People.com/Captura)

Una sinfonía cinematográfica

Según la prestigiosa revista Vogue, Mendes explicó que durante años intentó escribir una sola película, pero desistió al comprender que “la historia de los Beatles era demasiado grande para caber en una sola historia”.

La historia será contada por los propios protagonistas y como debe ser, y es que, por primera vez, Apple Corps y los herederos de los músicos concedieron los derechos totales de sus vidas y canciones, lo que permitirá al director narrar con absoluta libertad la creación de himnos como “Let It Be” o “Hey Jude”.

Cada filme tendrá su propio tono visual y emocional: el idealismo de Lennon, la disciplina melódica de McCartney, la espiritualidad de Harrison y el humor de Ringo. Mendes busca mostrar cómo la amistad, el ego y la genialidad se mezclaron en el fenómeno cultural más influyente del siglo XX y, para muchos, de la historia en general.

Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan darán vida a McCartney, Lennon, Harrison y Ringo.

El reparto estelar

El elenco fue anunciado durante la CinemaCon 2025:

Harris Dickinson será John Lennon, mostrando su paso de líder rebelde a activista pacifista.

será John Lennon, mostrando su paso de líder rebelde a activista pacifista. Paul Mescal interpretará a Paul McCartney, explorando su dualidad entre la fama y la vida familiar.

interpretará a Paul McCartney, explorando su dualidad entre la fama y la vida familiar. Joseph Quinn encarnará a George Harrison, desde su curiosidad espiritual hasta su búsqueda artística.

encarnará a George Harrison, desde su curiosidad espiritual hasta su búsqueda artística. Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr, revelando su papel esencial como corazón de la banda.

El compositor Thomas Newman se encargará de la música original, que combinará nuevas orquestaciones con versiones restauradas de clásicos de los Beatles.

Las mujeres detrás del mito

Mendes quiso dar protagonismo a las figuras femeninas que acompañaron a los Beatles:

Saoirse Ronan será Linda McCartney, fotógrafa y compañera creativa de Paul.

será Linda McCartney, fotógrafa y compañera creativa de Paul. Anna Sawai interpretará a Yoko Ono, mostrando su influencia artística y política en Lennon.

interpretará a Yoko Ono, mostrando su influencia artística y política en Lennon. Aimee Lou Wood encarnará a Pattie Boyd, musa de Something y símbolo del amor libre de los 60.

encarnará a Pattie Boyd, musa de Something y símbolo del amor libre de los 60. Mia McKenna-Bruce será Maureen Starkey, la esposa de Ringo, símbolo de amor y estabilidad entre la fama.

Estas interpretaciones buscan reivindicar a las mujeres que moldearon, silenciosamente, la historia de la banda más famosa del mundo.

Saoirse Ronan será Linda McCartney, fotógrafa y compañera creativa de Paul.. Foto: Searchlight

Estreno y formato único

Sony confirmó que las cuatro películas se estrenarán, simultáneamente, en abril de 2028, con proyecciones consecutivas en salas selectas y un formato maratónico inédito.

Mendes describe el proyecto como “una orquesta de historias distintas que forman una sola melodía”.

El rodaje se llevará a cabo en Liverpool, Londres, Nueva York e India, y tendrá un presupuesto superior a 500 millones de dólares. Según el director, The Beatles no será una saga, sino una experiencia cinematográfica destinada a las nuevas generaciones.

Un nuevo retrato del mito

Más que una biografía, The Beatles pretende ser un viaje emocional que muestre el precio de la fama, la fragilidad del talento y la fuerza de la amistad. Mendes asegura que no busca santificar a los músicos, sino entenderlos.

“No quiero hacer un monumento, quiero mostrar a cuatro hombres que cambiaron el mundo con su vulnerabilidad.”, menciona Vogue.

Con un elenco de lujo y el respaldo total de los herederos, The Beatles promete marcar un antes y un después en los biopics musicales y rendir homenaje a un legado que sigue sonando más de medio siglo después.

Sam Mendes prepara The Beatles, una tetralogía cinematográfica sobre Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Con Paul Mescal y Saoirse Ronan en el reparto, se estrenará en abril de 2028. (ROBERT FREEMAN)

Nota con ayuda de Inteligencia Artificial.