Video: Así de increíble se graba la nueva película de Spiderman en Escocia

Tom Holland graba nueva película de Spiderman (La Nación de Argentina)

En redes sociales comenzaron a circular impactantes imágenes del rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la esperada nueva entrega del superhéroe arácnido, y los fans no paran de comentarlas.

LEA MÁS: Video: Tom Holland mostró adelanto de la nueva película de Spider-Man y su traje

Las fotos y videos muestran cómo se graban algunas de las escenas más clásicas del personaje, especialmente aquellas en las que Spider-Man se balancea entre edificios.

Pero lo que más llamó la atención fue descubrir el detrás de cámaras: lo que parece tela arácnida en pantalla, en realidad son delgadas cuerdas que sujetan al actor o a su doble, guiadas por una grúa gigante que controla cada movimiento con precisión milimétrica.

En una de las tomas, incluso se observa una explosión masiva al fondo, lo que sugiere que se está filmando una escena de acción clave.

El protagonista de esta nueva entrega vuelve a ser Tom Holland, quien retoma el papel de Peter Parker tras el éxito de Spider-Man: No Way Home. Aunque el actor no ha hecho declaraciones públicas sobre el nuevo filme, hace unos días se filtró un teaser oficial donde aparece con un traje completamente renovado, más cercano al diseño clásico de los cómics, pero con toques modernos.

Holland ha dicho en el pasado que interpretará al personaje siempre que las historias “valgan la pena” y aporten algo nuevo. Todo indica que Brand New Day cumple con eso, ya que la historia estaría inspirada en la famosa saga de cómics del mismo nombre, donde Peter debe lidiar con las consecuencias de haber revelado su identidad secreta y empieza prácticamente desde cero.

LEA MÁS: Netflix toma una decisión que afecta a millones de usuarios en el mundo y provoca malestar

El actor británico, de 29 años, no solo sigue liderando la franquicia, sino que también ha sido parte de las decisiones creativas junto a Marvel Studios y Sony Pictures. Aunque los detalles del guion se mantienen bajo llave, las escenas filtradas confirman que la producción está apostando por efectos prácticos y rodajes reales para aumentar el realismo visual.

La película aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se espera que llegue a cines en 2026. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada filtración que revele más detalles sobre el regreso del Spider-Man de Tom Holland.

New video of Spider-Man swinging on the set of ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’. pic.twitter.com/cBNMFnWjI0 — Marvel Updates (@marvel_updat3s) August 5, 2025