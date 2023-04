Verónica Aragón de ‘Force Masters’: ‘Esas argollas no me detendrán más’

Verónica Aragón, la única mujer en competencia de Force Masters: The Challenge, atravesó el domingo pasado por uno de los momentos más difíciles de la competencia. Después de haber pasado los dos primeros obstáculos del circuito, la participante no pudo seguir avanzando del Draupner, la tercera prueba (stage sorpresa).

Aragón, quien se ha destacado entre los competidores por su perseverancia y constante evolución dentro del programa, afirma haber pasado por un resfrío muy fuerte, mismo que le jugó una mala pasada estando en vivo.

Verónica Aragón continúa en la competencia de 'Force Master: The Challenge', después de 8 programas de constante esfuerzo. (Teletica)

“Lastimosamente para mí, la semana pasada estuve enferma. Eso implicó que mis hábitos alimenticios cambiaran un poco, no consumí la cantidad de carbohidratos que normalmente le meto al cuerpo, me sentía decaída, sin fuerzas y por supuesto que me pasó la factura”, mencionó.

“Cuando llegué a las cuerdas y comencé a subir me mareé y dije: ‘algo no anda bien aquí'”, agregó.

Sin embargo, este no fue tema para la vecina de Alajuela, quien persistió hasta el último momento, deteniendo el cronómetro a los 11:33. Ese tiempo, para su fortuna, le valió no ser la eliminada de la noche.

El gran obstáculo

Los Draupner (stage sorpresa) detuvieron la participación Verónica en la velada del domingo. Ella asegura que su miedo a las alturas aunado a su bajón de energía debido al tema del resfrío, le arrebataron el seguir adelante.

“Tenia pánico de caerme y lesionarme, esas argollas están a una gran altura. Dudé de mi capacidad para aguantar mi cuerpo, venía saliendo de una gripe muy fuerte y me autosabotié. Tenía que hacer un impulso bastante grande para poder avanzar y no pude, mi mente me jugó una muy mala pasada. Me sentí muy frustrada”, señaló.

La prueba sorpresa (Draupner) le pasó factura a Verónica Aragón, lugar donde se mantuvo hasta agotar el cronómetro. Su fuerza la hizo pasar una 'amarga noche'. (Teletica)

Para esta concursante la presión no es problema, menciona estar orgullosa del trabajo que viene haciendo y recalca que ser la única mujer en competencia es una responsabilidad muy grande. Ella quiere “sacar la cara” por todas esas chicas que estuvieron en el casting y que fueron eliminadas en competencia.

“Todo se ha puesto más rudo, pero eso no me preocupa, el tema hombres tampoco me pone a pensar porque ya han salido algunos y yo continúo aquí. Es obvio que hay chicos con muy buena condición y fuerza, pero eso a mí no me da miedo”, afirmó.

La sancarleña de nacimiento, no se detiene. A pesar de tener que cumplir con un horario de trabajo de 8 horas, no le arruga la cara al entrenamiento, por lo que todos los días se exige así misma superar ese mal rato que vivió en el último programa.

Los participantes de Force Masters tienen prohibido ver el circuito antes del día de competencia, motivo que impulsó a Verónica a recrear la prueba en el lugar de crossfit al que asiste.

“Ahí hay unos aros que agarro para practicar y simular esta prueba, que prometo que no me va a detener más. También implemente algunas técnicas de gimnasia para mejorar mi forma de balancear, practico bastante el tema del impulso y resistencia de brazos”, dijo.

“Incluso me programo tiempos y hago circuitos de obstáculos para mejorar también por ese lado”, agregó.

'Force Masters' se caracteriza por sus obtáculos exigentes. Verónica Aragón ha sabido como sobrepasar cada uno de estos retos hasta el programa anterior, donde se tuvo que dar por vencida. (Teletica)

Aragón menciona que se siente bastante apoyada por los seguidores del programa, que funcionan para ella como motivación para seguir adelante y “darlo todo”.

“Las personas sacan el ratito para escribirme y desearme éxitos, eso es una sensación indescriptible, ver a todas esas personas apoyándome solo me dan ganas de ser mejor. Era algo que no me esperaba, así que también me esfuerzo por todos ellos y ellas”, aseveró.

Para este domingo 16 de abril, la participante asegura que verán a una Verónica más fuerte física como mentalmente.

“Yo siempre pongo todo en manos de Dios, sé que en este momento corro el riesgo de ser eliminada, por eso me preparé mucho esta semana, voy fuerte y enfocada. Los nervios no van apoderarse de mí, entrené lo suficiente con el tiempo que dispongo y eso para mí ya es ganar”, finalizó.

Usted puede ver Force Masters: The Challenge este domingo, a las 7 p. m., a través de la pantalla de Teletica.