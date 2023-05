Video: Actriz de “Pedro El Escamoso” asegura que fue raptada por extraterrestres

Telenovela Pedro El Escamoso (Tomada de Instagram)

La famosa actriz colombiana Sandra Reyes, quién protagonizó “Pedro El Escamoso”, aseguró que tuvo un encuentro con seres de otro planeta.

La artista de la novela “Enfermeras” asistió al programa de televisión “Buen Día, Colombia” del canal RCN, donde entre muchos temas, contó que hace unos años fue raptada por extraterrestres.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y ¿quién me iba a creer?”, contó inspirada.

Reyes, incluso, describió a los seres con los que, según ella, viajó fuera del planeta para luego volver a entrar a la Tierra por medio de túneles.

“Eran transparentes, algunos no tan chéveres, siempre han estado aquí y vendrán pronto, ellos nos están canalizando”, concluyó su relato que ha dado mucho de que hablar en redes sociales.