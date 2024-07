Así es el poder de la Inteligencia Artificial en los videojuegos

La Inteligencia Artificial (IA) vino para quedarse, y para nadie es un secreto que se está utilizando para potenciar y transformar todas las industrias y los videojuegos no son la excepción. Pero, como todo, este tipo de tecnología ha generado mucha especulación y malos entendidos.

La inteligencia artificial está potenciando todas las industrias y los videojuegos no son la excepción. Foto: Cottonbro Studio/Pexels.

Así es como realmente se utiliza la IA dentro de los videojuegos:

El mejor juego posible

Quizás uno de los usos más importantes es para garantizar la calidad de los juegos, detectar errores y automatizar algunas de las tareas más repetitivas.

Por ejemplo, Ubisoft, una de las desarrolladoras de videojuegos más grandes del mundo, utiliza la IA para probar escenarios en juegos como Assassin’s Creed, para detectar errores o fallos que los humanos podrían pasar por alto.

En juegos como EA Sports FC, la utilizan para jugar una seguidilla de partidos y ser capaces de detectar problemas en tiempo récord y en masa.

Mejores gráficos

Otro uso que se le puede dar a la IA es para mejorar las texturas y, por ende, crear juegos con gráficos más realistas.

Por ejemplo, en Hitman y The Last of Us Parte Dos, se utilizó un tipo específico de IA generar animaciones más realistas.

Mientras que en colecciones como Mass Effect: Edición Legendaria, que modernizó tres juegos que tienen más de una década de existir, se usó la IA para mejorar las texturas y que pasaran de baja a alta resolución.

Mundos sin límites

La IA también se está utilizando para crear mundos expansivos, es decir, que la IA genere mundos infinitos, para que los jugadores los puedan explorar sin ningún tipo de limite. Quizás los mejores ejemplos de este tipo de juegos son Minecraft y No Man’s Sky.

Además de crear los mundos, esta tecnología se puede usar para crear desde diálogos, misiones y hasta interacciones con otros personajes.

Cada vez más humano

Y hablando de otros personajes, esta tecnología es muy popular para el desarrollo de NPCs (personajes no jugadores), que son todos esos personajes que forman parte del mundo y que el jugador puede interactuar con ellos, pero no controlarlos.

Con la IA estos NPCs pueden tener comportamientos más realistas y dinámicos, por ejemplo, recordando si ya habían interactuado en el pasado con el jugador, o respondiendo a sus acciones de manera significativa.

El ejemplo perfecto de esto es Red Dead Redemption 2, que sus NPCs tiene una historia de fondo y hasta viven sus día a día con trabajo y familias.

Adiós toxicidad

Por último, la IA es la herramienta perfecta para detectar comportamientos tóxicos como acoso, discursos de odio o insultos, dentro de los chats de los juegos. También se utiliza mucho para detectar cuando algún personaje hace trampa.

En pocas palabras, esta tecnología analiza los datos de los juegos y detecta patrones extraños como puntería excesivamente precisa o movimientos imposibles.