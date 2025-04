Inteligencia artificial logra que personajes de videojuegos jueguen su propio juego.

Pierce Brosnan, creado por inteligencia artificial, está jugando al icónico GoldenEye 007 de Nintendo 64. (MeriStation/Captura)

La inteligencia artificial sigue sorprendiendo con sus capacidades y en esta ocasión trae una innovadora herramienta que pone a prueba la creatividad de los fanáticos de los videojuegos.

Esta nueva funcionalidad permite que personajes o celebridades aparezcan en títulos de videojuegos, generando situaciones tanto inesperadas como divertidas.

La prensa internacional compartió una imagen que rápidamente se viralizó, en la que se puede ver al actor Pierce Brosnan, interpretando a James Bond, jugando al icónico GoldenEye 007 de Nintendo 64. Lo más sorprendente de la imagen es lo realista que parece la escena.

LEA MÁS: Steam retira videojuego en algunos países por contenido violento contra la mujer

Para lograr este efecto, se utilizó una instrucción específica que requirió atención meticulosa a los detalles, además de contar con los permisos necesarios, ya que algunos personajes están protegidos por derechos de autor y no pueden ser utilizados sin autorización.

El portal digital español MeriStation explicó que para obtener un diseño tan preciso como el de Pierce Brosnan, lo ideal es trabajar con ChatGPT en inglés. Esto facilita que la herramienta entienda mejor las instrucciones, especialmente tratándose de algo tan novedoso.

El medio también compartió el texto utilizado para generar el resultado:

“Grungy analog photo of [character name] playing [game title] on a [console name], displayed on a 90s CRT TV in a dimly lit bedroom. They’re sitting on the floor in front of the TV, holding a [console controller] in one hand, with [signature item or accessory] beside them. The character is looking back at the camera mid-action while the game is visible in the background. Candid paparazzi flash photography, raw and unedited”.

Solid Snake, creado por inteligencia artificial, está jugando a Metal Gear Solid de PSX. (MeriStation)

LEA MÁS: Xbox Games Showcase ya tiene fecha de emisión y trae sorpresas

Este mensaje indica que se debe crear una imagen de estilo antiguo, con un personaje jugando el videojuego elegido, junto con la consola correspondiente. Además, especifica que la iluminación debe ser tenue y el televisor debe ser de los años 90.

Se busca una pose natural, en la que la persona mire a la cámara, mostrando una actitud espontánea y auténtica.

Aunque el texto puede parecer algo complejo y contiene indicaciones muy detalladas, lo cierto es que este proceso ha sido realizado con éxito en varias ocasiones, lo que hace que ChatGPT sea capaz de ejecutarlo sin problema.

En caso que usted desee hacer la prueba y sacar su lado más creativo, es importante que esté registrado y cuente con buena conexión a internet para asegurar que el proceso funcione correctamente. Tome en cuenta que no todos los personajes pueden ser creados por la herramienta.