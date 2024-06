Nintendo dio un bombazo y reveló sus juegos más grandes durante el último Direct

Nintendo, muy fiel a su estilo, nos dejó con la boca abierta gracias a su más reciente Nintendo Direct, una transmisión en la que presenta algunos de sus juegos más importantes.

El Direct de este mes de junio era especial, ya que Nintendo tenía guardados sus juegos más importantes para lo que resta del año.

Nintendo la sacó del estadio con su más reciente Nintendo Direct, en el que anunciaron los juegos más importantes para lo que resta del año.

El evento comenzó con la presentación de Mario & Luigi Brothership, el primer juego nuevo de la franquicia en casi una década.

En este juego de rol, debemos ayudar a los hermanos Bros a regresar a casa, luego de navegar por un nuevo mundo: Concordia. Para atravesar este mapa, nos movemos en un barco mitad nave, mitad isla. Similar a otras entregas, este juego el incluye el tradicional combate por turnos, pero se implementó un sistema de “movimientos evolucionados”.

Mario & Luigi Brothership llega este 7 de noviembre.

Otros de los anuncios que se robó las miradas fue Donkey Kong Country Returns HD.

En esta versión modernizada del juego original para Wii, nos embarcamos en una aventura para recuperar un tesoro de la familia Kong. Este juego se puede disfrutar en modo cooperativo local para dos jugadores e incluye más de 80 niveles.

Donkey Kong Country Returns HD llega el 16 de enero del 2025.

Pero ahí no acaban las sorpresas, ya que Nintendo anunció Super Mario Party Jamboree.

Nintendo prometió que este va a ser el juego más grande de la franquicia con más de más de 110 minijuegos, cinco tableros nuevos y dos tableros viejos. Por si fuera poco, se va a agregar un nuevo modo en línea que admite hasta 20 jugadores.

Super Mario Party Jamboree llega este 17 de octubre.

Como siempre, Nintendo se guardó lo mejor para el final y nos dio dos noticias que pocos se esperaba.

La primera es The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, una nueva entrega en la popular franquicia.

En este nuevo juego, Link está desaparecido y es deber de la Princesa Zelda salvar al mundo de una extrañas fisuras. Zelda podrá usar el “poder de Tri Rod” para crear ecos que le ayuden en su aventura.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom llega este 26 de setiembre.

Por último y para nada menos importante, luego de años de espera, finalmente pudimos ver Metroid Prime 4: Beyond.

Aún no se han revelado mayores detalles sobre la historia, pero se reveló que Metroid Prime 4: Beyond llegaría en 2025.

