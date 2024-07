Nintendo le dio muerte a una de sus legendarias consolas

Nintendo hace unos días le dio muerte oficial a su consola Wii U. Si bien no era la más popular ni la mas querida por los fans, es innegable aceptar que dejó un gran legado siendo la consola original de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo Wii U podrá no ser la mejor consola de la empresa nipona, pero merece más respeto del que se le da. Foto: Nintendo.com.

Además, su diseño y errores, fueron los principales culpables de la creación de la Nintendo Switch, una de las mejores consolas de la historia y ahora, hay que decirle adiós.

A través de su cuenta oficial en X, la cuenta de soporte de Nintendo, hizo el anuncio.

“Como las piezas necesarias para las reparaciones ya no están en stock, ya no aceptaremos reparaciones para consolas y periféricos Wii U a partir del 3 de julio de 2024″, se lee.

Y así, es como anuncian la muerte oficial de la Wii U.

Ahora, este anuncio no debería tomarlos por sorpresa, por un lado la Wii U salió al mercado en noviembre del 2012, eso quiere decir que han pasado más de 12 años desde su lanzamiento y con el rotundo éxito que fue la Switch, vendiendo 141,32 millones de consolas, en comparación con las 13,56 millones de Wii U vendidas.

A esto hay que sumarle que desde el año pasado cerraron la eShop de Wii U, por lo que ya no se podían comprar juegos digitales, y a inicios de este año, desconectaron los servidores, deshabilitando el juego en línea, así que era claro que su fin estaba cerca.

