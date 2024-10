Nintendo lo chinea y le da tres aclamados juegos “gratis” para que los pruebe

Nintendo le tiene una sorpresa muy especial a todos sus suscriptores del servicio Nintendo Switch Online. Y es que les va a dar la oportunidad de probar de manera gratuita tres sus juegos más aclamados de los últimos años.

Nintendo constantemente le regala juegos a sus suscriptores de Nintendo Switch Online. Esta vez son tres muy queridos por los fans.

A partir de este miércoles 23 de octubre a las 11:00 a.m y hasta el 30 de octubre a la media noche, todos los suscriptores van a tener acceso a los juegos: A Little to the Left, Cursed to Golf y Vampire Survivors.

LEA MÁS: Banjo Kazooie, uno de los personajes más queridos de Nintendo está de regreso

A Little to the Left es un relajante y precioso juego de rompecabezas, en el que van a tener que descifrar diferentes formas de acomodar cosas. Suena aburrido, pero es una verdadera preciosura de juego, ¡100% recomendado!

Por su parte, Cursed to Golf, es un juego de golf único en su especie, es similar a un juego de plataformas, en el sentido de que tiene que ir moviendo la bola de golf de una plataforma a otra, pero es un juego como pocos se han visto.

LEA MÁS: Battletoads, el juego que marcó infancias, está gratis en Nintendo Switch

Por último, Vampire Survivors recuerda un poco a esos juegos de las maquinitas de arcade, en los que había que abrirse campo entre hordas de enemigos. En este caso tienen que acabar con miles de criaturas nocturnas y sobrevive hasta el amanecer.

Si después de probarlos se quedaron con ganas de más, A Little to the Left va a tener un descuento del 40%, Cursed to Golf del 75% y Vampire Survivors del 15%.

Por su parte, el servicio Nintendo Switch Online tiene un precio de 20 dólares (poco más de 10.000 colones) anuales.