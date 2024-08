Pokémon estaría preparando tres juegos para Nintendo Switch 2

Pokémon ha sido una de las franquicias más emblemáticas en el mundo de los videojuegos, con su presencia en casi que todas las generaciones de consolas. Y ahora, con Nintendo mirando hacia el futuro y trabajando en su próxima consola, llamada popularmente Switch 2, es imposible que Pokémon no dé el salto a la nueva generación.

Pokémon sigue siendo una de las franquicias más queridas por los gamers en todo el mundo. Foto: Pocket Tactics.

Y la buena noticia es que, según rumores, no hay uno, ni dos, sino tres juegos de Pokémon en desarrollo para esta nueva consola.

Es normal que una consola nueva venga acompañada de juegos fuertes que le ayude a venderse mejor, quizás el ejemplo más claro es The Legend of Zelda Breath of the Wild, que si bien es original del olvidable Wii U, ayudó a que la Nintendo Switch se vendiera como pan caliente.

Y ahora, según los conocidos filtradores, Centro Leaks, es el turno de Pokémon con la empresa japonesa trabajando en tres juegos, uno de ellos sería la generación 10 de la franquicia; es decir, el juego principal.

Ahora, estos son meramente rumores y hasta que Nintendo o Game Freak, los desarrolladores de los juegos de Pokémon, no se pronuncien al respecto, siguen siendo eso, un rumor.

La Nintendo Switch 2 podría muy similar a la Switch original, tomando los mejores elementos de su predecesora. Foto: Nintendo.

En cuanto a la Switch 2, su desarrollo es un secreto a voces con Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, confirmando que los fans se van a enterar de la nueva consola “dentro de este año fiscal”; es decir, en algún momento antes del 31 de marzo de 2025.

Además, de acuerdo con un informe del medio VGC y confirmado por Nikkei, citando múltiples fuentes, esta nueva consola también va a ser portátil, con la diferencia de que los Joy-Con (controles) se van a adherir con imanes a la consola.

