The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tiene nuevo avance, ¡acá lo puede ver!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom les sacó una sonrisa a los fiebres de la franquicia, ya que sin avisar, presentó un avance del juego, que dejó ver en profundidad el mundo de Hyrule y sus personajes, en el primer juego de la franquicia en el que Link no tendrá el protagonismo.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nos pone en los zapatos de la Princesa Zelda y su carrera por salvar a la humanidad. Foto: Nintendo.

Antes de ver el avance, un poco de contexto, ¿qué pasó con Link? En este juego, una especie de extrañas grietas interdimensionales se abren a lo largo de toda la tierra de Hyrule y mientras intentaba salvar a la Princesa Zelda, Link es tragado por una de estas fisuras.

Ahora, es la princesa Zelda la que deberá salvar a la humanidad. A continuación pueden ver el avance.

Como pudieron ver, esta aventura va a llevar a Zelda a través de algunas de las regiones más conocidas de la franquicia. Desde el castillo de Hyrule hasta el desierto Gerudo y la mítica aldea Kakariko.

Además, van a convivir codo a codo con sus pueblos como los Goron, los Deku y hasta los Zora.

LEA MÁS: Nintendo le tiene un regalo que no va a querer desaprovechar

Eso sí, Zelda no va a estar sola en su aventura, la va a acompañar el hada Tri, que le va a otorgar a la princesa el poder del Tri Rod, un bastón mágico que le permite crear “ecos”, que son copias de objetos, para que se abra paso entre los enemigos o, para resolver los acertijos que nos vamos a topar a lo largo de la historia.

Este avance nos dio una pincelada de sus nuevas habilidades como el “eco zanahoria” para conjurar caballos, “vincular” para mover objetos y enemigos junto a Zelda, y “vínculo invertido” para conectar a Zelda con objetos y el entorno.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se estrena este 26 de septiembre exclusivamente en Nintendo Switch.

LEA MÁS: Nintendo: Estos son los juegos que se estrenan en agosto