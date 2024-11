Conozca los juegos nominados a The Game Awards 2024 y vote por sus favoritos.

The Game Awards 2024 está a la vuelta de la esquina, y por esa razón, le traemos la lista de los juegos nominados para que vaya y vote por sus favoritos.

Este es uno de los eventos de los videojuegos más esperados y no solo para ver a los ganadores, sino porque se anuncian cosas muy importantes relacionadas con la industria gamer.

El evento será transmitido en vivo internacionalmente a través de diversas plataformas como YouTube y Twitch. En Costa Rica iniciará el próximo 12 de diciembre a partir de las 7 p.m., hora local.

The Game Awards 2024 serán el próximo 12 de diciembre. (Captura The Game Awards)

Si usted es de los fanáticos que quiere estar en todas y votar para que sus juegos resulten ganadores, le traemos la lista completa de los nominados para que comience a apoyarlos desde ya.

En las categorías de Juego del Año y Mejor Dirección de Juego, los posibles ganadores son los siguientes: Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor: Refantazio.

En el grupo de Mejor Narrativa están: Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metaphor: Refantazio, Senua’s Saga: Hellblade II y Silent Hill 2.

Para Mejor Dirección de Arte los nominados son: Astro Bot, Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Metaphor: Refantazio y Neva.

La pelea está fuerte en las distintas categorías. (The Game Awards)

En el caso de Mejor Banda Sonora y Música, los elegidos son: Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: Refantazio, Silent Hill 2 y Stellar Blade.

En la categoría de Mejor Rendimiento, donde se toma en cuenta a la persona por su actuación de voz en off, captura de movimiento e interpretación, los nominados son: Briana White, Hannah Telle, Humberly González, Luke Roberts y Melina Juergens.

Los juegos que invitan a la reflexión y que tienen un mensaje positivo para la sociedad entran dentro de la categoría de Juegos de Impacto y los seleccionados son: Closer the distance, Indika, Neva, Life is strange, Senua’s Saga: Hellblade II y Tales of Kenzera Zau.

Para Mejor Juego Independiente hay cinco que están muy fuertes: Animal Well, Balatro, Lorelei and the laser eyes, Neva y Ufo 50. Estos juegos han logrado un importante reconocimiento por su creatividad y avances técnicos, fuera de los esquemas tradicionales del sistema de desarrollo.

Para votar, es necesario que se cree una cuenta. (The Game Awards)

Hay muchas otras categorías como Mejor Juego para Móvil, La Mejor Realidad Virtual y Aumentada, Mejor Juego de Acción, El Juego Más Esperado, entre otros. Para votar, usted debe ingresar a https://www.thegameawards.com/nominees y crear una cuenta para elegir sus juegos favoritos.

El 90% de los votos proviene del jurado, mientras que el 10% restante corresponde al público. Así que su opinión influirá en la elección de los juegos ganadores.