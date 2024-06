El remaster de Beyond Good & Evil llegará la próxima semana

Beyond Good & Evil, uno de los juegos más amados por los fans, estará de vuelta y la próxima semana con una versión modernizada de este clásico de culto.

Beyond Good & Evil es uno de los juegos más amados y recordados por los gamers. Foto: Ubisoft.

Para quienes no están al tanto, Beyond Good & Evil es un juego de acción en tercera persona, en el que los jugadores controlan a Jade, una reportera que está descubriendo los oscuros secretos de su gobierno, quienes están encubriendo abducciones alienígenas.

Muy fiel a su estilo, Ubisoft, la casa madre de este juego, filtró el anuncio un par de horas antes de hacer la revelación oficial. A continuación pueden ver el tráiler:

Esta versión llevará el nombre Beyond Good & Evil Edición del 20 aniversario y estaría llegando a PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo martes 25 de junio en versión digital, y la versión física llegaría hasta el 12 de julio.

Ahora, desde el 2017, Ubisoft anunció en el ya desaparecido E3, Beyond Good and Evil 2, una precuela del juego original, pero desde ese momento no han dado más noticias, fuera de que han confirmado varias veces que el juego aún está en desarrollo.

Y para vincular este remaster con la precuela, Ubisoft reveló que se va a incluir una misión exclusiva que funciona como vínculo narrativo entre ambos juegos. Además, esta nueva versión incluye soporte 4K a hasta 60 FPS, una nueva búsqueda del tesoro, una galería de aniversario y más contenido exclusivo.