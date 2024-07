Elden Ring Shadow of the Erdtree le dio la espalda a los latinos que trabajaron en el juego

Elden Ring Shadow of the Erdtree está bajo el ojo público; en especial, por parte de la comunidad latinoamericana, luego de que se revelara que en los créditos de la expansión (DLC, por sus siglas en inglés), no se acreditara de manera correcta a los traductores latinos.

Elden Ring Shadow of the Erdtree va a ser la única expansión del juego e incluye un nuevo mapa y enemigos. Foto: FromSoftware.

Según medios internacionales, en los créditos sí se le da la acreditación individual a los traductores europeos, así como un agradecimiento especial.

Pero, cuando se trata de los traductores latinoamericanos, que trabajaron bajo la empresa Bandai Namco America, no se les da el mismo tratamiento.

LEA MÁS: Elden Ring: así es cómo una streamer está pasando el juego usando solo su mente

Es más, en los créditos del juego original, aparecen los nombres de todos los que trabajaron en la traducción al portugués brasileño y español latinoamericano individualmente, pero algo cambió con la expansión y se eliminaron los créditos.

Y aunque podría sonar como algo no tan serio, en realidad es una violación a las leyes de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos, que establecen que “se debe acreditar a cualquier persona, ya sea contratista, profesional independiente, empleado de agencia externa, proveedor, empleado de tiempo parcial o empleado de tiempo completo”.

Por el momento, ni FromSoftware (la compañía que desarrolló Elden Ring), ni Bandai Namco, han dado declaraciones respecto al tema.

LEA MÁS: Elden Ring Shadow of the Erdtree rompió un record en tan solo tres días