Fortnite se despide del contenido exclusivo y así va a funcionar el Pase de Batalla a partir de ahora

Fortnite va a romper una de sus pocas reglas y a partir de este momento todos los objetos que dan en los Pases de Batalla (las recompensas por invertir largas horas de juego), eventualmente, van a llegar a la tienda virtual y van a poder comprarse con paVos (la moneda del juego).

Fortnite sigue haciendo cambios en su jugabilidad para mantenerse entre los juegos más jugados de los últimos años. Foto: Sitio web de Fortnite.

En pocas palabras, ya ningún objeto va a ser exclusivo. Eso sí, hay un pequeño detalle.

Según explicaron en su sitio web, estos objetos, que pueden ser desde trajes, emotes, diferentes tipos de picos y demás, van a llegar a la tienda hasta 18 meses después de que caduque el Pase de Batalla en el que se pueden conseguir.

LEA MÁS: Fall Guys llegó a Fortnite, pero, ¡corra que es por tiempo limitado!

Para explicarlo con un ejemplo, si yo quiero el traje de Fallout, que estuvo muy de moda en esta temporada, y no lo pude desbloquear a través del Pase de Batalla, voy a tener que esperarme 18 meses (un año y seis meses) para que esté disponible en la tienda del juego y poder comprarlo con paVos.

Ahora, ¿todas las recompensas de todos los Pases de Batalla van a estar a la venta?

Al parecer no. Según explicaron, no pueden garantizar que todos los objetos ni las diferentes variantes de los trajes, lleguen a la tienda y que todo va a depender de “múltiples factores” que no quisieron revelar.

Lo que sí dijeron es que en caso de que un objeto no vaya a llegar del todo a la tienda, ellos van a avisar con tiempo para que los jugadores tengan la posibilidad de desbloquearlo a través del Pase de Batalla.

Aparte de eso, todo se mantiene igual y el precio del Pase de Batalla seguirá siendo de 950 paVos, con la oportunidad de ganar 1500 paVos al subir de nivel.

LEA MÁS: Fortnite y Lego se unieron para traer sets para los más fiebres