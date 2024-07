GTA 6 podría atrasarse por la huelga en los videojuegos, a pesar de estar “seguro”

Cuando estallaron las huelgas en la industria de los videojuegos, lo primero que muchos llegaron a preguntarse era, ¿se va a retrasar o no el tan esperado Grand Theft Auto 6? Y si bien, al inicio se aseguró que no iba a afectar al desarrollo del juego, al parecer existe la posibilidad de que sí lo haga.

GTA 6 ha mantenido a los fanáticos en espera de noticias por más de una década. Foto: Archivo.

Pero antes, un poco de contexto. El pasado 26 de julio, más de 2.600 actores de doblaje y artistas de captura de movimiento de los videojuegos, se fueron a huelga buscando protección ante la Inteligencia Artificial, cuidados médicos en el set de grabación y aumentos salariales.

Todos los detalles de la huelga los pueden encontrar en este enlace.

En su momento, voceros de Take-Two, una de las empresas detrás del juego, le confirmaron al medio Kotaku, que la huelga no iba a afectar el desarrollo de GTA 6.

Pero ahora las cosas cambiaron y el sindicato de actores (SAG-AFTRA) no puede garantizar que la huelga no afecte a juegos como GTA 6, a pesar de que por contrato en teoría deberían estar seguros.

Lo que sucede es que el SAG-AFTRA le permite a todos sus miembros irse a huelga de forma voluntaria como muestra de solidaridad. Eso quiere decir que los actores de voz puede elegir voluntariamente si trabajan o no.

LEA MÁS: ¿Cómo la huelga de videojuegos lo va a afectar a usted como gamer?

Incluso, en entrevista para Inverse, el director de contratos de SAG-AFTRA, Ray Rodríguez, adelantó que saben sobre muchos actores que desde ya avisaron que no van a trabajar.

Esto quiere decir que muchos juegos que por contrato no deberían verse afectados, podrían pagar la pena máxima al final

“Así que, aunque juegos no afectados como GTA 6 pueden no estar sujetos a una huelga en el sentido técnico, su producción también está sujeta a ser interrumpida por miembros que no quieren trabajar sin la protección de los términos de la IA”, concluyó Rodríguez.

LEA MÁS: La industria de los videojuegos se fue a huelga y esto es lo que va a pasar con muchos juegos