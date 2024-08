La Inteligencia Artificial creó un videojuego “sin corazón”

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para quedarse y, para nadie es un secreto que está avanzando a pasos agigantados. Lo que hace unos años se veía imposible, como por ejemplo, crear un videojuego a partir de videos viejos y sin “su corazón”, ahora es una realidad y es más asombroso de lo que parece.

La Inteligencia Artificial vino para cambiar al mundo y ahora está se metió en el mundo de los videojuegos. Foto: Meta Engine.

Resulta que un equipo de Google creó un sistema llamado GameNGen, que es un tipo muy especial de IA que les permite crear videojuegos utilizando una red neuronal, que es una tecnología que simula la forma en que funciona el cerebro.

Lo que este grupo de científico hizo fue enseñarle cientos de videos del videojuego noventero, Doom, a la IA, para que ella lo recreara casi a la perfección.

Ojo que tuanis se ve:

En realidad no es un juego como tal, es una recreación de Doom, pero eso no quita que sea realmente asombroso y si no son bien fiebres de los videojuegos, seguro no lograría notar la diferencia.

Ahora, ¿eso qué tiene de asombroso? La respuesta sencilla es: todo.

Crear un videojuego necesita de años y un equipo enorme de trabajo. Pero más importante aún, se necesita de un motor de juego, que es algo así como el corazón del videojuego.

GameNGen, esta Inteligencia Artificial, “creó” este juego sin ese corazón y abrió un nuevo mundo para los desarrolladores de videojuegos. Es más, es tecnología que se puede utilizar para otros aspectos de la vida.

¿Por qué Doom? Se estarán preguntando.

Bueno, resulta que este juego tiene una historia bastante grande por ser jugado con objetos bastante raros como microondas, calculadoras y hasta pruebas de embarazo.

Doom fue y sigue siendo uno de los juegos más influyentes de la historia, creando el género de disparos en primera persona. Foto: Archivo.

Lo que sucede es que desde que salió en la década del 90, su código fuente (algo así como el ADN del juego) es de acceso libre y en realidad, es un código muy poco complejo.

Entonces, por años los gamers y desarrolladores de videojuegos se han puesto creativos para ver cuál es el límite y lo han “porteado” (adaptado) a aparatos electrónicos cada vez más raros.