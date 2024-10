One Piece, Naruto y un juego de Nintendo fueron cancelados por Bandai Namco

One Piece y Naruto, dos de los mangas y animes más queridos por los fans, y que llevan años dejando a los amantes de los videojuegos con ganas de un juego decente, acaban de perder su oportunidad de tocar la gloria.

One Piece y Naruto se mantienen en lo más alto del mundo del anime y el manga, pero ahora quedan fuera del mundo de los videojuegos. Crédito: Bandai Namco.

Y es que Bandai Namco, el cerebro detrás del éxito del momento Dragon Ball: Sparking! Zero, anunció que las ventas de juegos basados en anime no son tan buenas y podrían tener que despedir a unos 200 empleados, lo que los obligó a cancelar juegos ambientados en el mundo de One Piece, Naruto y hasta un juego que estaban haciendo para Nintendo.

Según reportó el medio Bloomberg, algunos proyectos están cancelados, mientras que otros permanecen en pausa hasta nuevo aviso. Eso sí, no se sabe cuál es cuál.

Esta noticia dejó a más de uno detrás del palo, considerando que One Piece nunca antes había sido tan popular y Naruto, podría no estar en su máximo esplendor, pero sigue siendo uno de los mangas y animes más queridos.

Nintendo también se vio embarrado en la controversia que generó Bandai Namco.

Por su parte, Bandai Namco es un viejo conocido en el mundo de los videojuegos basados en un anime, por lo que no gustó que dijera que no hay interés en estos temas, en especial, considerando que el juego más reciente de Dragon Ball vendió tres millones de copias en solo 24 horas.

En cuanto al juego de Nintendo, no se tienen ni un solo detalle al respecto. En el pasado, Bandai Namco ha trabajado en franquicias del calibre de Mario Kart y Smash Bros., pero es muy difícil (para no decir imposible) que el juego cancelado sea de alguna de esas dos familias.