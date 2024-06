Summer Game Fest: Estos son los más de 40 juegos anunciados

El Summer Game Fest, uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos, llegó a su fin y trajo consigo más de 40 anuncios, que incluyen juegos nuevos y otros ya anunciados.

Y si no tuvieron oportunidad de ver las más de dos horas de transmisión, no se preocupen que nosotros les preparamos un resumen del evento. Desde frijoles asesinos, pasando por Legos, Dragon Ball y hasta Batman, todo esto es lo que se anunció durante el Summer Game Fest.

El Summer Game Fest cerró con una cantidad poco antes vista de juegos anunciados y los fans recibieron contenido de sobra. Crédito: Lego y Steam.

Quizás el anuncio que más llamó la atención fue el de Lego Horizon Adventures, una versión en Lego del popular juego de PlayStation, Horizon Zero Dawn.

En él, los jugadores tomarán el control de Aloy, en una aventura - - que se puede jugar con amigos - - que los llevará a toparse con algunos de los dinosaurios robots más reconocidos de la franquicia.

Por el momento, no se sabe si el juego va a contar una nueva historia o sí se va a apegar a los demás juegos de la franquicia. Tampoco se anunció la fecha específica de lanzamiento, pero estaría llegando este año a PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.

Otro juego que se robó las miradas fue Batman: Arkham Shadow, un juego de realidad virtual ambientado en el mundo del popular héroe de DC.

Este juego exclusivo de Meta Quest 3 cuenta la historia de un Batman más jóven, que debe hacer frente al villano Ratcatcher y la oleada de ratas que trae consigo. Estará disponible en algún momento de otoño de este 2024.

Otro que sí tiene fecha de lanzamiento y está a la vuelta de la esquina es Black Myth Wukong, que se estrena este 20 de agosto.

En este juego de rol y acción, basado en la novela clásica china del siglo XVI “Viaje al Oeste”, tomamos el control del Rey Mono en su lucha por convertirse en una leyenda. Este juego llega exclusivamente a PlayStation 5 y PC.

Para los amantes del terror, se anunció No More Room in Hell 2, un juego de acción en primera persona, en el que debemos enfrentarnos a un mundo apocalíptico lleno de zombis.

En él, hasta ocho jugadores pueden embarcarse en un enorme mapa para explorar y sobrevivir. Este brutal juego llega el 31 de octubre de este 2024.

Por último, mi personal favorito fue Killer Bean, un gracioso juego de acción de mundo abierto, en el que controlamos a un frijol asesino en su búsqueda de venganza.

En él podemos manejar carros y motos de agua, retrasar el tiempo, cambiar entre perspectivas en primera y tercera persona y mucho más. Aún no hay fecha de lanzamiento.

Otros anuncios

Con fecha de lanzamiento:

Alan Wake 2 - Night Springs DLC (ya disponible)

The First Descendant (2 de julio 2024)

Once Human (9 de julio 2024)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (19 de julio 2024)

Star Wars Outlaws (30 de agosto 2024)

Harry Potter Quidditch Champions (3 de setiembre 2024)

Space Marine 2 (9 de setiembre 2024)

Enotria: The Last Song (18 de setiembre 2024)

Dragon Ball: Sparking! Zero (11 de octubre 2024)

New World: Aeternum (15 de octubre 2024)

Sonic X Shadow Generations (25 de octubre 2024)

Slitterhead (8 de noviembre 2024)

Kingdom Come: Deliverance 2 (2024)

Neva (2024)

Wanderstop (2024)

Sid Meier’s Civilization VII (2025)

Cairn (2025)

Sin fecha de lanzamiento: