Summer Game Fest: ¿Qué juegos se quedan fuera del evento? ¿Veremos el más esperado?

El Summer Game Fest, uno de los eventos gamers más grandes del año, está a pocos días de iniciar y aún existe mucha expectativa sobre cuáles juegos van a aparecer y cuáles no, en especial, los fans quieren saber si veremos algo de Grand Theft Auto VI.

Summer Game Fest siempre da de qué hablar en sus transmisiones. Foto: Tomada del sitio web del Summer Game Fest.

Antes de continuar, hay que tener claro que el Summer Game Fest comienza este 7 de junio con una transmisión a través de las redes sociales del evento, pasadas la 1 p.m. hora tica. El evento tendrá una duración de poco más de dos horas.

Y para responder a todas las preguntas picantes, Geoff Keighley, el organizador del evento, dedicó un stream en Twitch, en el que nos dio una pincelada de lo que nos espera.

LEA MÁS: Summer Game Fest 2024: cuándo y por dónde verlo

Eso sí, fue bastante claro y dijo que hay que bajar las expectativas, ya que la mayoría de anuncios van a ser sobre juegos que ya existen y, los anuncios nuevos, van a ser pocos.

Lo que no

Comencemos con las malas noticias. ¿Cuáles son esos juegos que Keighley reveló no van a aparecer en el Summer Game Fest? Y para decepción de algunos, son bastantes.

Empezando con el esperadísimo Grand Theft Auto VI, Keighley dejó claro que no vamos a ver nada, ni siquiera una referencia.

Otro juego que ha estado desaparecido desde su anuncio en 2018 es Beyond Good and Evil 2 y, según el organizador, las cosas se van a mantener igual.

Algo similar sucede con Kingdom Hearts 4, que en palabras de Keighley, “quienes estén esperando verlo, prepárense para decepcionarse”.

Y al igual que en ediciones anteriores, es muy poco probable que veamos algo de Nintendo, que nunca ha aparecido en el evento, pero Keighley tampoco cerró la puerta por completo.

LEA MÁS: Nintendo Switch: Estos son los juegos que llegan en junio

Otros juegos que Keighley confirmó no van a estar en el evento son: Hollow Knight Silksong, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, The Wolf Among Us 2, Judas ni Def Jam.

Lo que sí

Ahora, no todas son malas noticias, también van a haber algunos anuncios importantes. Claramente Keighley se va a guardar un par de sorpresas para el evento, pero sí adelantó qué podemos esperar.

LEA MÁS: Estos son los videojuegos que se estrenan en junio

Lo primero es que vamos a ver actualizaciones de juegos existentes, como Palworld y Kingdom Come 2: Deliverance. También se van a presentar avances de juegos ya anunciados como Monster Hunter Wilds, Batman: Arkham VR y Dragon Ball: Sparking! Zero.

Por último, se le soltó la lengua y reveló que vamos a ver algo de Blumhouse Games, el estudio detrás de la franquicia de Five Nights at Freddy’s y, un adelanto de la serie de Among Us.