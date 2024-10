Until Dawn tiene dos grandes noticias para sus fans

Until Dawn, el popular juego de terror y supervivencia, tiene dos noticias que van a poner a saltar en un pie a los fanáticos más fiebres del juego.

Y es que no solo se reporta que hay un segundo juego en camino, sino que también se confirmó que el rodaje de la película finalizó.

Until Dawn se ganó los corazones de los fans del terror y el suspenso y ahora tiene mucho más por ofrecer. Foto: Supermassive Games.

Como es mucho, vamos por partes.

Para quienes no están al tanto, Until Dawn sigue a un grupo de amigos que se van de vacaciones a una cabaña en la montana y, luego de un giro inesperado, su vida corre riesgo y tienen que hacer de todo para sobrevivir la noche.

Lo que encantó a los jugadores es que sus decisiones afectan directamente la historia y determinan qué personajes viven y cuáles no, por lo que hay diversos finales.

Desde su lanzamiento en 2015, los fans se quedaron con ganas de más, han pedido a gritos una segunda parte y puede que no tengan que esperar mucho.

Según el reconocido filtrador Nick Baker, PlayStation está trabajando en Until Dawn 2.

Es importante aclarar que no se tienen más detalles y PlayStation no ha salido a negar o aceptar los rumores, así que hay que tratarlos como tal.

Pero, con el reciente lanzamiento de Until Dawn para PlayStation 5, se incluyó un final que deja la historia abierta y pareciera que deja todo listo para una secuela.

Ahora, considerando que hay mucho interés en el juego por la nueva versión y por la película, tiene sentido que PlayStation esté trabajando en una segunda parte.

Until Dawn cuenta con un elenco de lujo, entre ellos estrellas como Rami Malek, Hayden Panettiere y Brett Dalton. Foto: Supermassive Games.

En cuanto a la película, su director, David F. Sandberg, confirmó que el rodaje terminó.

A través de sus redes sociales, compartió una imagen en la que se puede ver una claqueta con la fecha 4 de octubre de 2024 y lo que pareciera ser un espejo cubierto de sangre.

“¡Llegamos hasta el amanecer! Eso es todo en Until Dawn La Película”, se lee en la publicación.

La película de Until Dawn fue escrita por Gary Dauberman, quien escribió varias de las películas del mundo del Conjuro, así como las versiones modernas de IT e IT Capítulo Dos.

Mientras que Sandberg es bien conocido en el cine del terror, ya que también dirigió “Anabelle: La Creación”.

En cuanto a la trama, lo único que se sabe es que es una carta de amor al juego original y que se va a adaptar, de alguna forma, el juego de terror.