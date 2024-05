Xbox estrena casi 20 juegos esta semana, ¿cuáles valen la pena?

Xbox siempre da la milla extra, aunque no esté pasando por su mejor momento, para intentar mantener a los fans felices. Semana a semana, anuncian la oleada de juegos que llegan a sus consolas Series X|S y PC.

Xbox tiene preparada una semana con muchos lanzamientos. Foto: Steam.

Esta vez, así como en otras ocasiones, son casi 20 juegos, que van desde juegos de acción con samurais, pasando por control del tiempo y hasta guisantes.

Estos son los cuatro mejores que llegan esta semana:

A partir del 13 de mayo va a estar disponible The Land Between Us, un juego de acción por turnos, en el que los jugadores toman el control de un robot que debe salvar a su creador del inframundo.

Para lograrlo tienen a su disposición un arsenal de habilidades y armas, que les van a permitir abrirse paso en esta historia con finales alternativos.

El 15 de mayo llega Awesome Pea 3, la tercera y última parte en esta franquicia de juegos de plataformas.

La idea es muy sencilla, los jugadores toman el control de un guisante que se tiene que abrir camino en casi 70 niveles, cada uno con su dificultad y trampas.

Ese mismo día llega Braid, Anniversary Edition.

En esta versión modernizada del juego de 2008, los jugadores controlan el flujo del tiempo para resolver acertijos de plataformas, en una extraña serie de mundos, mientras buscan a una princesa perdida.

Por último, el 16 de mayo llega una de las propuestas más interesantes: Musashi vs Cthulhu.

En este juego de acción, los jugadores toman el control de Musashi, el guerrero más famoso del Japón feudal, mientras se abre paso entre oleadas de monstruos, hasta llegar a la entidad cósmica, Cthulhu.

Otros lanzamientos