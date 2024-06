Epic Games tiene descuentos de hasta el 80%

Epic Games, la tienda virtual, inauguró su nueva temporada de ofertas llamada “Epic Savings” (Ahorros Épicos). Desde el 14 de abril y hasta el 27 del mismo mes, tienen ofertas de hasta un 80% en algunos de los juegos más populares del momento.

Epic Games puso en oferta algunos de los juegos más grandes de los últimos años y usted no se los puede perder. Foto: Epic Games.

Estas son nuestras recomendaciones:

Entre los juegos que todo gamer debe jugar al menos una vez en su vida están Fallout: New Vegas que tiene un descuento del 75%, quedando en 1.475 colones. Marvel Guardianes de la Galaxia también tiene un descuento del 75% y queda en 8.500 colones y, el juego independiente del que todo el mundo está hablando, Pacific Drive Edición Deluxe, tiene un precio de 8.610 colones con un 30% de descuento.

Otras opciones que deberían considerar son Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 que está con un descuento del 60%, el juego de terror The Callisto Protocol y el de disparos, The División 2, ambos con 75% de descuento y el juego de rol, Lords of the Fallen, que descuenta un 50%.

Ahora, para esta ocasión Epic Games también puso en oferta los juegos más recientes de la franquicia Tomb Rider: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider Edición Celebración y Shadow of the Tomb Raider Edición Definitiva.

Los tres tiene un descuento del 80% y los pueden comprar por menos de 10.000 colones.

Pero esas son nuestras recomendaciones, si quieren ver todos los juegos que están en oferta, pueden hacerlo dando clic en este enlace. Para comprar y descargarlos, nada más necesita una cuenta de Epic Games y configuarar el método de pago.