¿Le gustan los juegos de LEGO? Le contamos cómo conseguir tres gratis

Amazon Prime Gaming tiene un regalo muy especial para este mes del niño y si ustedes son de los que disfrutan los juegos de LEGO, les va a encantar esta sorpresa.

Y es que van a poder conseguir Lego El Señor de los Anillos, Lego El Hobbit y Lego Indiana Jones, de manera gratuita, junto a otros 27 juegos más, si están suscritos a Prime Gaming.

Lego y Amazon Prime Gaming se unieron para dare un regalo muy especial a todos los suscriptores del servicio de Amazon. Crédito: TT Games.

Ahora, antes de que cunda el pánico, Prime Gaming forma parte del servicio pago de Amazon Prime, así que si ustedes ya pagan Prime, automáticamente tienen acceso a Prime Gaming sin ningún costo adicional.

Para canjearlos es tan sencillo como descargar la aplicación Amazon Games en sus computadoras o ir al sitio web de Amazon Prime Gaming. En cualquiera de las dos plataformas seleccionan los juegos que quieran descargar y listo, ya pueden jugarlos.

Todos los juegos que descarguen se mantienen en su aplicación de Amazon Games, independientemente de si siguen pagando Prime o no.

A diferencia de otros servicios de streaming, Prime Gaming divide los lanzamientos en grupos, entonces así está el calendario para setiembre:

Desde ya están disponibles Lego El Señor de los Anillos, Lego Indiana Jones, Shadow of Mordor: Juego del Año, Borderlands 2, Borderlands: La Pre-Secuela, Shadow of the Tomb Raider: Edición Definitiva, GreedFall: Edición Oro, Minabo, Eternights y Whispered Secrets.

A partir del 12 de setiembre llegan Tales from the Borderlands, Cursed to Golf, Arcadegeddon, Moonlighter, Golfie, Hell Pie, Showgunners y 9 Years of Shadows.

El 19 de setiembre es liderado por Lego El Hobbit, Kerbal Space Program, Thronebreaker, The Falconeer y I Love Finding Cats & Pups.

Por último, el 26 de setiembre se unen Ghost Song, Ynglet, Black Desert, Giana Sisters y Mystery Case Files.