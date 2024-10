GTA, Red Dead Redemption y más salen de PS Plus

GTA, Red Dead Redemption 2 y otros 16 juegos salen a partir de este mes de noviembre del servicio de suscripción PS Plus, dándole uno de los golpes más duros de los últimos años a los jugadores.

GTA y Red Dead Redemption 2 están entre los pesos pesados que salen de PS Plus este mes de noviembre. Crédito: Rockstar Games.

Esta vez, así como llegan grandes juegos a Plus, entre ellos el clásico Dino Crisis y varios juegos de terror; Sony confirmó que varios pesos pesados como Kingdom Hearts y Los Sims 4, se van a ver afectados.

A partir del 18 de noviembre, estos son los juegos que van a dejar de estar disponibles para jugadores de PlayStation 4 y 5:

GTA: San Andreas - Definitive Edition | PS4 + PS5

Red Dead Redemption 2 | PS4

Los Sims 4 - Paquete de expansión City Living | PS4

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix | PS4

Kingdom Hearts 3 | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON | PS4

Superliminal | PS4 + PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4 + PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4 + PS5

Teardown (PS5)

Chorus | PS4 + PS5

What Remains of Edith Finch | PS4 + PS5

Overcooked 2 | PS4

Blasphemous | PS4

Moving Out | PS4

Como recomendación personal, sí o sí tienen que aprovechar estos pocos días que quedan Overcooked 2 y Moving Out con sus amigos, ambos son juegos perfectos para jugar entre varios y les prometemos que les va a sacar mínimo un risa.

Ahora, si lo de ustedes son los juegos independientes, no pueden dejar pasar la oportunidad de probar Blasphemous y What Remains of Edith Finch, dos de los juegos más queridos de los últimos años.

Y por supuesto, tiene que vivir en carne propia la increíble historia de Red Dead Redemption 2, ¡no se van a arrepentir!