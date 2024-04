Juego de terror poco conocido pronto llega a PlayStation

Five Nights at Freddy’s nunca había sido tan popular. Desde el lanzamiento de la película el año pasado, las ventas de los juegos están por los cielos, pero hay uno que otro, que no es tan conocido. Este es el caso de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, que el 20 de junio llega a PlayStation 5.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 es un juego de terror poco conocido dentro del universo de la franquicia. Foto: Steam.

Para quienes no están al tanto, Five Nights at Freddy’s (FNAF) es un juego de terror en el que los jugadores asumen el control de un guardia de seguridad que está a cargo del turno de noche en la pizzería abandonada, Freddy Fazbear ‘s Pizza.

Conforme las noches van avanzando, los jugadores se dan cuenta que no están solos y que algo - o alguien - está intentando asesinarlos.

Help Wanted 2 salió originalmente para la consola de realidad virtual, PlayStation VR2, pero tomando en consideración de que las gafas tuvieron pésimas ventas y que PlayStation puso en pausa la producción, lo más lógico es que algunos juegos migraran hacia la PlayStation 5.

¿Para qué arreglar lo que no está dañado?

Si bien la fórmula de los juegos de FNAF puede llegar a ser cansona, la realidad es que funciona y Help Wanted 2 no se aleja mucho.

En este, los jugadores deben realizar una serie de tareas que van desde servir comida, arreglar componentes eléctricos y hasta jugar minijuegos, con tal de mantener a los animatrónicos felices.

Siempre y cuando ellos estén contentos, no hay nada que temer.

La principal diferencia con el resto de juegos de la franquicia no solo es es el elemento de realidad virtual, que probablemente se elimine para la versión de PS5, sino que también ofrece la opción de explorar el enorme mapa.

Este juego estaría llegando a PlayStation el 20 de junio de este año y quienes tengan el juego en PSVR2, obtienen gratis la versión para PS5.