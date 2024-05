PlayStation anunció su evento más grande del año y esto es lo que debe saber

PlayStation oficialmente dio el banderazo de salida y este 29 de mayo comienza el “Days of Play 2024″, su evento más grande del año, cargado de descuentos, competencias y promociones.

Days of Play 2024, de PlayStation, ofrecerá ofertas exclusivas, actividades y desafíos del 29 de mayo al 12 de junio. (PlayStation)

Desde este 29 de mayo y hasta el 12 de junio, PlayStation va a tener cientos de ofertas en juegos y en las diferentes categorías de su servicio de suscripción, PlayStation Plus, disponibles directamente desde las tiendas digitales de sus consolas, PlayStation 4 y 5, o en su sitio web.

De todo para todos

Adicional a los tres juegos mensuales que van a recibir los suscriptores de PlayStation Plus en junio: Bob Esponja: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4, quienes estén suscritos van a recibir un puñado de juegos extra.

A continuación la lista completa:

Juegos de PSVR2

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Juegos de PlayStation 2

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Juegos de PS4|PS5

Dredge

Lego Marvel Super Heroes 2

Cricket 24

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

Por si fuera poco, todos los jugadores van a recibir de manera gratuita avatares para personalizar sus perfiles y podrán participar en desafíos de la comunidad e incluso, un torneo de EA Sports FC 24, con eliminatorias del 1º al 9 de junio.