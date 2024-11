PlayStation celebrará sus 30 años en un mes cargado de fiesta con los videojuegos

PlayStation celebrará sus 30 años en un mes de fiesta de videojuegos. (Blog de PlayStation)

PlayStation celebrará sus 30 años a lo grande con una gran fiesta y los fanáticos de los videojuegos tendrán la oportunidad de ser parte de esta enorme celebración.

Los miembros de PlayStation Plus 1 podrán disfrutar de It Takes Two y Aliens: Dark Descent y Temtem, los cuales estarán disponibles a partir del 3 de diciembre. En ellos, los jugadores deberán enfrentar desafíos y descubrir todo un mundo de aventuras.

It Takes Two (PS4, PS5) es un juego de aventuras que ofrece una experiencia diseñada para jugar en pareja. Los jugadores tendrán el control de Cody y May, una pareja transformada en muñecos mágicos, que deberán resolver ingeniosos desafíos en un mundo lleno de sorpresas, humor y creatividad.

Aliens: Dark Descent (PS4, PS5) lo llevará a sumergirse en el universo de Alien. El jugador liderará un escuadrón de marines coloniales, mientras enfrentan a los xenomorfos, operativos rebeldes y otras amenazas en la luna Lethe.

Temtem (PS5) lo llevará a enfrentarse a otros jugadores y es perfecto para quienes disfrutan de juegos de colección de criaturas.

Además de eso, como parte de la festividad por el aniversario, este mes habrá torneos, un fin de semana multijugador gratuito en línea, una prueba de juegos premium de PlayStation Plus y mucho más.

El fin de semana multijugador será del 6 al 8 de diciembre y los más fiebres podrán jugar en línea sin necesidad de una membresía de PlayStation Plus, por lo que es una gran oportunidad para disfrutar esta opción con sus títulos favoritos.

Del 6 al 8 de diciembre, también se podrá competir en EA Sports FC 25, Tekken 8, NBA 2K25 y Mortal Kombat 1. Los participantes podrán ganar avatares y premios especiales, para lo cual es necesario inscribirse a través de PlayStation Game Hub.

A partir del 10 de diciembre, los suscriptores Premium podrán disfrutar de títulos emblemáticos como: Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves y Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Para conocer más información sobre todas las sorpresas que se aproximan, puede visitar el Blog de PlayStation, donde podrá encontrar la disponibilidad de los clásicos, ofertas de PS Plus, así como los términos y condiciones.

