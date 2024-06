PlayStation Plus confirmó los juegos gratis para este mes de julio

PlayStation Plus, el servicio de suscripción de PlayStation, anunció cuáles son los tres juegos que llegan este mes de julio para todos los suscriptores del servicio.

PlayStation Plus ofrece más de 700 juegos a sus suscriptores. Foto tomada del sitio web de PlayStation.

Como recordatorio, PlayStation Plus cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe, cada una con diferentes beneficios, que van desde juegos gratis, multijugador en línea y hasta un catálogo de juegos clásicos.

Los tres juegos que estarán disponibles a partir del 2 de julio en PlayStation 4 y 5 son: Borderlands 3, NHL 24 y Among Us.

Borderlands 3 es un juego de disparos en primera persona que nos lleva a los confines de la galaxia.

En este lado del universo, los planetas son explotados por corporaciones militarizadas y por si fuera poco, un secta comenzó a esparcirse en nuestro planeta. Como uno de los cuatro buscadores de la Cámara (el elegido en pocas palabras), somos los únicos capaces de hacerle frente y evitar que dominen la galaxia.

Pueden personalizar a su personaje y a su disposición hay distintos árboles de habilidades para adaptarlas a su estilo de juego.

LEA MÁS: PlayStation le cortó las alas a una de sus consolas

Por su parte, NHL 24 es el juego oficial de hockey.

EA Sports NHL 24 promete ser la simulación más auténtica de los partidos de hockey, con un motor gráfico capaz de recrear hasta los más mínimos movimientos de los jugadores.

Además, se mejoró el sistema de pases para que sean lo más precisos posibles y se incorporó el conocido Ultimate Team, para crear equipos desde cero.

LEA MÁS: Este popular juego, similar a Pokémon, podría llegar a PlayStation

Por último, Among Us no necesita introducción.

Este juego de supervivencia en equipo se ganó el corazón de las personas durante la pandemia y sigue siendo uno de los juegos más populares hasta la fecha. En él, los jugadores deben trabajar en equipo para completar una serie de tareas, mientras un jugador, que es el Impostor, intenta sabotearlos y matarlos.

Como recordatorio, el precio de PlayStation Plus Extra es de 11 dólares (6 mil colones) al mes o 94 dólares anuales (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).