PlayStation reveló sus juegos más amados en agosto y viene con sorpresas

PlayStation, como ya es costumbre, reveló cuáles fueron sus juegos más populares alrededor de mundo y, este pasado mes de agosto, incluye una que otra sorpresa que no van a creer.

PlayStation tuvo un gran mes de agosto, cargado de estrenos y muchas horas de juego. Crédito: PlayStation.

Comenzando con la PlayStation 5, claramente el juego más popular fue Black Myth Wukong, que se ganó el corazón de los jugadores en cuestión de horas, acumulando más de 2 millones de jugadores en tan solo 12 horas desde su lanzamiento.

El segundo y tercer puesto varían bastante según la región. Por ejemplo, en Estados Unidos los juegos de fútbol americano lideraron. EA Sports Madden NFL 25 quedó en segundo puesto y, EA Sports College Football 25, en tercero.

Mientras que en Europa, sorpresivamente el segundo juego más popular fue Grand Theft Auto V, seguido de Star Wars Outlaws, que ha tenido un lanzamiento agridulce con algunos fans amándolo y otro odiándolo.

En PlayStation 4 las cosas se mantienen similar a meses anteriores con Minecraft siendo el juego más popular.

Eso sí, en Estados Unidos el segundo y tercer puesto se lo llevaron Call of Duty: Black Ops 3 y Batman: Arkham Knight, respectivamente.

Mientras que en Europa, los juegos de supervivencia A Way Out y The Forest fueron los más queridos.

Ahora, una de las grandes sorpresas llegó entre los juegos gratuitos más descargados, y es que por primera vez en mucho tiempo, Fortnite no está en el primer puesto.

El juego más popular fue el de disparos Valorant, que no hace mucho cruzó la calle y pasó de computadoras a consolas.

Completando la lista se encuentran, claramente, Fortnite, Roblox y Asphalt Legends Unite.

Por último, en las gafas de realidad virtual, PS VR2, los juegos más populares fueron el de aventuras Astro Bot Rescue Mission, los de disparos Sniper Elite VR y Superhot VR, así como el de zombies, The Walking Dead Onslaught y el simulador, Job Simulator.