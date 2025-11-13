Tico Gamers

Steam Machine: así es la nueva consola que pondría a temblar a PlayStation, Xbox y Nintendo

La marca informó que prepara tres dispositivos basados en SteamOS, enfocados en ampliar las opciones de juego dentro del ecosistema Steam

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA

La llegada de la Steam Machine, el nuevo dispositivo de Valve, ha generado expectación entre los seguidores de los videojuegos, ya que la consola apunta a convertirse en una rival directa de PlayStation, Xbox y Nintendo. El equipo formará parte de la nueva generación de hardware Steam prevista para inicios de 2026.

LEA MÁS: Red Dead Redemption llega a PC, ¡y sólo le tomó 14 años!

Steam Machine: la nueva consola que pondría a temblar a PlayStation, Xbox y Nintendo
La Steam Machine promete rendimiento superior para competir con las principales consolas. (Steam/Steam)

La apuesta de Valve para conquistar el salón

La Steam Machine adoptará un formato compacto pensado para integrarse en el televisor del hogar. Su diseño en forma de cubo esconde una potencia que supera ampliamente la del Steam Deck, con más de seis veces su rendimiento. Además, estará disponible en versiones de 512 GB y 2 TB de almacenamiento interno, lo que permitiría ejecutar títulos de alta exigencia sin compromisos.

El dispositivo usará SteamOS, el sistema operativo desarrollado por Valve, y ofrecerá salida de video en 4K y 8K. También tendrá compatibilidad con DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, WiFi 6E y Bluetooth 5.3, ampliando las opciones para conectar equipos y accesorios. La marca indicó que incluirá un adaptador inalámbrico para enlazar múltiples controles sin interferencias.

Por qué podría competir con las consolas actuales

La Steam Machine busca brindar acceso directo a la enorme biblioteca de Steam desde la comodidad del televisor.

Su potencia, combinada con el ecosistema de SteamOS, posiciona a la consola como una alternativa para quienes desean experiencia de PC en formato de sala.

LEA MÁS: Ya no es ciencia ficción: Vea cómo leen su mente para poner sus pensamientos en palabras

Aunque Valve no ha revelado aún precios ni disponibilidad por regiones, la estrategia apunta a fortalecer su presencia en el mercado de consolas, un espacio dominado durante décadas por Sony, Microsoft y Nintendo. El desarrollo de esta plataforma responde al objetivo de integrar las experiencias de juego entre PC y televisor sin perder rendimiento ni flexibilidad.

Un lanzamiento que podría mover la industria

El anuncio se suma a una línea completa de hardware que incluye el visor Steam Frame y una actualización del Steam Controller.

Steam Machine: la nueva consola que pondría a temblar a PlayStation, Xbox y Nintendo
El visor y el Steam Controller de la Steam Machine buscará atraer a usuarios de SteamOS. (Steam/Steam)

La compañía pretende ofrecer un ecosistema más sólido y competitivo, capaz de atraer a jugadores que buscan una alternativa distinta a las consolas tradicionales.

Con la Steam Machine, Valve podría abrir un nuevo capítulo en la competencia del mercado de videojuegos para 2026.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Steam MachineValvePlayStationXboxNintendoNotas IALTNotas IALTM
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.