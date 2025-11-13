Steam Machine: así es la nueva consola que pondría a temblar a PlayStation, Xbox y Nintendo

La llegada de la Steam Machine, el nuevo dispositivo de Valve, ha generado expectación entre los seguidores de los videojuegos, ya que la consola apunta a convertirse en una rival directa de PlayStation, Xbox y Nintendo. El equipo formará parte de la nueva generación de hardware Steam prevista para inicios de 2026.

La Steam Machine promete rendimiento superior para competir con las principales consolas. (Steam/Steam)

La apuesta de Valve para conquistar el salón

La Steam Machine adoptará un formato compacto pensado para integrarse en el televisor del hogar. Su diseño en forma de cubo esconde una potencia que supera ampliamente la del Steam Deck, con más de seis veces su rendimiento. Además, estará disponible en versiones de 512 GB y 2 TB de almacenamiento interno, lo que permitiría ejecutar títulos de alta exigencia sin compromisos.

El dispositivo usará SteamOS, el sistema operativo desarrollado por Valve, y ofrecerá salida de video en 4K y 8K. También tendrá compatibilidad con DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, WiFi 6E y Bluetooth 5.3, ampliando las opciones para conectar equipos y accesorios. La marca indicó que incluirá un adaptador inalámbrico para enlazar múltiples controles sin interferencias.

Por qué podría competir con las consolas actuales

La Steam Machine busca brindar acceso directo a la enorme biblioteca de Steam desde la comodidad del televisor.

Su potencia, combinada con el ecosistema de SteamOS, posiciona a la consola como una alternativa para quienes desean experiencia de PC en formato de sala.

Aunque Valve no ha revelado aún precios ni disponibilidad por regiones, la estrategia apunta a fortalecer su presencia en el mercado de consolas, un espacio dominado durante décadas por Sony, Microsoft y Nintendo. El desarrollo de esta plataforma responde al objetivo de integrar las experiencias de juego entre PC y televisor sin perder rendimiento ni flexibilidad.

Un lanzamiento que podría mover la industria

El anuncio se suma a una línea completa de hardware que incluye el visor Steam Frame y una actualización del Steam Controller.

El visor y el Steam Controller de la Steam Machine buscará atraer a usuarios de SteamOS. (Steam/Steam)

La compañía pretende ofrecer un ecosistema más sólido y competitivo, capaz de atraer a jugadores que buscan una alternativa distinta a las consolas tradicionales.

Con la Steam Machine, Valve podría abrir un nuevo capítulo en la competencia del mercado de videojuegos para 2026.

