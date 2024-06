Así es cómo puede jugar tres clásicos de PlayStation 2

PlayStation agregó tres juegos clásicos de su mítica consola PlayStation 2: Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, Star Wars: The Clone Wars; y Tomb Raider: Legend, todos con cambios que no incluían las versiones oficiales y jugarlos es muy sencillo.

PlayStation está trayendo algunos de sus clásicos de vuelta para las nuevas generaciones. Foto: Polygon.

Estos forman parte de los nuevos juegos que llegaron al servicio de suscripción, PlayStation Plus, este mes de junio, para la categoría Premium.

La suscripción tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones), y no solo permite jugar en línea y otorgar juegos gratis todos los meses, sino que también le da a los jugadores acceso a bibliotecas de juegos de consolas retro como PS1, PS2, PS3 y PSP.

En Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, los jugadores toman el control de Sly Cooper, un mapache experto en robar, que debe encontrar a una banda de criminales para recuperar las hojas de un libro que recopila todas las técnicas de robo que su familia ha creado por generaciones.

Por su parte, Star Wars: The Clone Wars sigue la historia de la Guerra de los Clones de las populares películas La Guerra de las Galaxias. El juego se divide en misiones y los jugadores van a controlar desde naves hasta caballeros Jedi, en algunos de los planetas que aparecen en las películas.

Por último, en Tomb Raider: Legend, los jugadores van a embarcarse en una aventura que los va llevar por el mundo en búsqueda de la legendaria espada Excalibur, mientras se cuenta la historia de la cazadora de tesoros: Lara Croft.

Todos estos juegos van a incluir trofeos y la opción de guardar la partida en cualquier momento, características que los juegos originales no tenían.