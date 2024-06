Esto es lo que puede comprar con 25 mil colones en las ofertas de Steam

¿Andan cortos de plata? No hay problema, Steam acaba de anunciar sus ofertas de verano e incluyen descuentos que van desde un 20% hasta un increíble 95% de rebaja y hay juegos para todos los gustos.

El Steam Summer Sale incluye algunos de los juegos más importantes de los últimos años como Sekiro, The Witcher y EA Sports FC. Crédito: Steam.

Las ofertas se van a mantener hasta el 11 de julio y como sabemos que se puede volver un poco abrumador buscar entre tantas opciones, en especial si andamos cortos de plata, nos dimos a la tarea de hacer una lista de qué juegos pueden comprar con solo 25 mil colones (50 dólares).

Acción y solo acción

Para los amantes de los juegos de acción hay muchas opciones en el menú.

Por ejemplo, pueden comprar el icónico Red Dead Redemption 2 por 11.545 colones, la edición completa de The Witcher 3 por 5.725 colones y Sea of Thieves por 6.125 colones, y con esos tres juegos van a tener mínimo 300 horas de juego y les sobran unos 1.600 colones. No suena mal.

Otro combo podría ser Sekiro: Shadows Dic Twice edición Goty, que incluye todo el contenido adicional por 17.180 colones y los juegos independientes Hades y Hollow Knight por 4.200 y 3.250, respectivamente. Estos juegos los van a retar como ningún otro.

¡A ponerle!

Ahora, si lo de ustedes son los deportes, las opciones son un poco más limitadas, pero hay una que no pueden dejar pasar.

Claramente tienen que llevar EA Sports FC 24 por 9.000, que normalmente cuesta 40.000; agreguen al carrito NBA 2K24 por 5.105 colones, Assetto Corsa Competizione, uno de los simuladores de carrera más realistas del mercado por 5.125 y Golf It!, para jugar golf con sus amigos, por 2.100 colones y les sobra suficiente para comprarse algo de comer.

Fiebre por las balas

A los que les gustan los juegos de disparos, hay varias opciones interesantes.

En el menú 1 pueden comprar Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto V, dos de los mejores juegos de Rockstar por poco más de 16.500 colones. A ambos les suman Sleeping Dogs Edición Definitiva por 1.395 colones y tiene tres de los mejores juegos de mundo abierto de la historia y les quedan uno 7.000 colones para comprar lo que quieran.

En el menú 2 pueden encontrar Doom Eternal en 5.475 colones, Halo: Colección Master Chief por 6.000 y Ready or Not por 13.335 colones,

¡Para llevarse un susto!

Asustarse también lo pueden hacer con poca plata, Steam tienen muy buenos juegos de terror en oferta.

Por ejemplo, pueden comprar Outlast Trials por 10.665 colones y la nueva joya que está dando de qué hablar, Still Wakes The Deep por 13.050 colones.

Pero también hay opciones más accesibles como Sons of Forest por 8.310, Phasmophobia por 4.500, Content Warning por 3.000, Lethal Company por 3.450 y Dead by Daylight por 3.400 colones, todos son juegos perfectos para jugar con amigos y pegarse un susto.

Lo más barato

Ahora, si están en modo ahorro, la categoría “Descuentos profundos”, que incluye rebajas de entre el 90% y el 95%, es lo que ustedes están buscando. Ahí pueden encontrar verdaderas joyas como The Witcher 3, Batman Arkham Knight, Borderlands 2 y Disco Elysium, por menos de 2.000 colones cada uno.

Pero si quieren armar sus propios combos y escoger los juegos, pueden encontrar los descuentos profundos dando clic en este enlace y el resto de descuentos de la Rebaja de Verano, los encuentran en este otro enlace.