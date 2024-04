Fortnite toma decisión con uno de sus elementos más característicos y no todos están felices

Fortnite recientemente tomó una de las decisiones más controversiales de los últimos años y muchos fans no están felices. El popular juego decidió habilitar una opción para bloquear cuatro “emotes” (gestos), porque siente que podría llegar a ser conflictivos para algunos, en especial para los más pequeños.

Fortnite está haciendo de todo para que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar del juego. Foto: Epic Games

En específico, los emotes que se podrán bloquear son:

Las Carcajadas (Laugh It Up).

Toma la L (Take the L).

Latigazo (Whipcrack).

Hazlo plátano (Make It Plantain).

RT to scare Fortnite players pic.twitter.com/Q1cEr4Eh2j — T5G (@Top5Gamingx) April 22, 2024

Ahora, no es que estos emotes van a desaparecer del todo, nada más se habilitó la opción para que los jugadores que no quieran verlos durante una partida, no tengan que hacerlo y, a cambio, lo único que van a ver es al otro jugador estático.

LEA MÁS: ¿Cuándo termina la temporada de Fortnite y qué pueden esperar de la siguiente?

Y es que para nadie es un secreto que a veces puede ser un poco fastidioso perder contra otro jugador y que comiencen a burlarse. Y este tipo de actitudes podrían afectar a los más pequeños, que al final del día, son el grueso de los jugadores de Fortnite.

Para habilitar o deshabilitar esta opción, es tan sencillo como entrar en el menú principal, ir a configuración y luego en la pestaña de “Privacidad Social”, bajar hasta la opción que dice “Ver Emotes Confrontativos” (See confrontational emotes) y habilitarlo o deshabilitarlo.

LEA MÁS: Esta popular artista llega a Fortnite para dar un concierto de lujo

Por supuesto, como todo, esta noticia le cayó como una patada a más de uno, que salió en redes a quejarse y decir que estaban arruinando el juego. Incluso pudimos ver una petición oficial para revertir el cambio.

Curiosamente la mayoría de quejas vienen de adultos.

Quizás la queja más grande es que estos emotes nacieron con un único propósito: burlarse del resto de jugadores. Entonces claro que hay descontento, pero pareciera que más de uno no sabe que es una medida opcional.

Por otro lado, cientos de usuarios han salido a defender el cambio, alegando que la comunidad de Fornite se ha vuelto excesivamente tóxica.