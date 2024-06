Nintendo inauguró su temporada de ofertas y usted no la puede dejar pasar

Nintendo dio por inaugurada su temporada de ofertas con las rebajas “Mega Extreme Fun Sale” (Mega ofertas de diversión extrema). Estas ofertas incluyen algunos de los juegos más grandes y populares de Nintendo.

Nintendo dio el banderazo para su temporada de ofertas llamada "Mega Extreme Fun Sale". Foto: Nintendo.

A partir del 6 de junio y hasta el 16 del mismo mes, decenas de juegos están con descuentos que van desde un 20, hasta un 75%.

Estas son nuestras recomendaciones:

Entre los juegos que sí o sí tiene que comprar están Scott Pilgrim vs The World que con un 67% de descuento queda en 5 dólares (2.600 colones), Undertale que está en 11 dólares (5.800 colones) con 33% de descuento, No More Heroes 3 en 25 dólares (13.200 colones) con 50% de descuento y la colección de Persona por 50 dólares (poco más de 26.000 colones) con un 45% de descuento.

En cuanto a juegos icónicos de Nintendo, pueden aprovechar que Super Mario Bros. U Deluxe y Super Mario Odyssey tienen un 33% de descuento y los compran por 40 dólares (21.100 colones) y The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, ambos en 42 dólares (22.100 colones).

Por último, deberían considerar la colección de Metal Gear Solid con 20% de descuento, la trilogía definitiva de Grand Theft Auto con 50% de descuento y Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 edición deluxe con un descuento del 66%.

Pero estas son nuestras recomendaciones, los invitamos a revisar la tienda digital directamente desde sus consolas o a través del sitio web de Nintendo, y quién sabe, tal vez encuentren otros juegos que les llamen la atención.