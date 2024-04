¿Quiere jugar con los compas? Acá tiene 4 recomendaciones

Si los videojuegos se crearon para algo, es para jugarlos con los amigos, para sentarse una tarde a jugar, reírse y pasar un buen rato. Lo bueno de la era digital es que no siempre necesitamos estar en un mismo lugar para jugar entre varios amigos, se puede hacer en línea, pero ojo, es más divertido en persona.

Lo malo es que hay demasiadas opciones de dónde escoger y para que no se quiebren la cabeza buscando opciones, acá les tenemos cuatro sencillas, pero buenas.

Overcooked

Por supuesto que tenemos que mencionar Overcooked. No importa si es el 1 o el 2, siempre va a ser una buena opción para jugar con amigos.

La idea es muy sencilla, entre 2 y 4 jugadores están a cargo de un restaurante y tienen que dividir las tareas para sacar los platillos. Suena sencillo, ¿verdad?

Bueno, conforme van avanzando se van a dar cuenta cuál de sus amigos realmente pone atención y cuál no. Les prometemos que se van a frustrar, pero también van a pasar un rato increíble.

Overcooked está disponible en PlayStation 4 y 5 y PC.

Moving Out

Siguiendo la línea de Overcooked, en Moving Out dejan los sombreros de chef de lado y se ponen los overoles, para convertirse en una agencia de mudanzas. Entre todos van a tener que ponerse de acuerdo sobre qué muebles sacar primero y cómo sacarlos de la casa, porque el espacio en el camión es limitado.

Moving Out es un juego que los va a obligar a pensar fuera de la caja, buscar formas diferentes de llevar todo al camión y puede - o no - que tengan que destruir una que otra ventana.

Este juego está disponible en todas las consolas y PC.

Very Very Valet

Ya no es comida ni muebles, ahora son carros. En Very Very Valet, ustedes y tres amigos más se tienen que poner de acuerdo para solucionar una crisis de parqueos. Como valets, tienen que llevar los carros de los clientes al parqueo y traerlos de vuelta cuando lo pidan.

¿Cuál es el problema? Bueno, que el mundo a su alrededor tiene vida y cada nivel va a hacer hasta lo imposible para evitar que lleguen al parqueo.

Este juego lo pueden encontrar en PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.

Bread and Fred

Bread and Fred tuvo su pegue hace un par de meses, pero se mantiene como una excelente opción para jugar con sus amigos más cercanos, en especial su pareja porque es un juego únicamente para dos jugadores.

En él tomamos el control de Bread y Fred, dos pingüinos conectados por una cuerda que deben hacer de todo para pasar obstáculos y escalar una montaña. Desde calcular saltos, pasando por anclarse al suelo y hasta agarrarse con las uñas a una pared, ustedes tienen que hacer lo necesario para llegar a la cima.

Es un juego realmente divertido, que en ocasiones puede llegar a ser un poco frustrante, pero eso va a depender de qué tan buenos son ustedes y sus amigos.

Está disponible en Nintendo Switch y PC.