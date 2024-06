Xbox estrena 15 juegos esta semana, le recomendamos un par

Xbox acaba de anunciar los 15 juegos que llegan a sus consolas esta semana y hay de todo para todos. Desde sushi y robots, pasando por el apocalipsis y hasta payasos alienígenas, esta semana promete estar cargada de buenos juegos.

Xbox celebra esta semana con algunos de los estrenos más grandes del mes.

Estas son nuestras recomendaciones:

Desde ya está disponible la expansión para el juego Destiny 2, The Final Shape, en la que los jugadores se embarcan en una aventura en un sitio en el que la realidad está retorcida, para poner fin a la Guerra de la Luz y la Oscuridad.

Otro juego que ya está disponible es Killer Klowns From Outer Space (Payasos Asesinos del Espacio Exterior), un juego basado en el clásico de culto de 1988.

En este multijugador los Klowns se enfrentan a los habitantes del pueblo de Crescent Cove. Como jugadores, van a tener que capturar o liberar humanos, dependiendo del grupo que les toque.

LEA MÁS: Estos son los videojuegos que se estrenan en junio

También ya está disponible Downward, un juego en el que nos embarcamos en la última aventura de la humanidad. La idea es utilizar técnicas de parkour y un misterioso poder, para buscar una explicación al apocalipsis.

Pero si lo que quieren es un juego más calmado, Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends; es para ustedes.

En este simulador juegan como un robot chef, que está a cargo de un restaurante de sushi. Deben administrarlo, cocinar y servir la comida, para mantener a los clientes felices.

Por último, el 7 de junio llega La masacre de Hong Kong, un juego inspirado en las películas clásicas de acción.

En él, un exdetective decide vengar a su compañero asesinado y emprende un camino de venganza, cargado de tiroteos y cámara lenta.

Otros estrenos

Democracy 4 – 5 de junio

Dig or Die – 5 de junio

Ghost Teen Escape from Limbo – 5 de junio

Run & Jump Guy – 5 de junio

Dash and Roll – 6 de junio

Grappin – 6 de junio

Tour de France 2024 – 6 de junio

Pombero: The Lord of the Night – 7 de junio

Rider’s Spirits – 7 de junio

Shy Dogs Hidden Orchestra – 7 de junio