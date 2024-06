Xbox Game Pass: Ya sabemos cuáles juegos dejan el servicio en junio

Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, va a perder cinco juegos en este mes de junio y uno de ellos fue sumamente popular en su momento.

Xbox Game Pass es el servicio de suscripción de Xbox que ofrece cientos de juegos para descargar. Foto: Xbox.

Según el sitio web de Xbox, a partir del 15 de junio, High on Life y cuatro juegos más salen del servicio.

High on Life es un juego de disparos en primera persona creado por Justin Roiland, uno de los cocreadores de la popular serie Rick y Morty.

En este juego, tomamos el control de un cazarrecompensas que utiliza unas sarcásticas armas parlantes para luchar contra extraterrestres. High on Life ha sido uno de los juegos más populares de los últimos años, rompiendo tres récords de lanzamiento en 2022.

Otro juego que sale del servicio es Rune Factory 4, un juego de rol y exploración de mazmorras, en el que debemos desarrollar una ciudad cultivando recursos.

Este mes también sale Bramble: The Mountain King, un juego de aventuras y terror inspirado en el folclore nórdico, en el que nos embarcamos en una travesía para rescatar a nuestra hermana secuestrada por criaturas mitológicas.

Los últimos dos juegos que salen de Game Pass son Spacelines from the Far Out y The Bookwalker: Thief of Tales, un juego de gestión y otro narrativo, respectivamente.

Xbox Game Pass tiene un precio mensual de 10 dólares (poco más de 5 mil colones) para la versión básica y de 17 dólares (cerca de 8.500 colones) para la versión premium. Cada una incluye diferentes beneficios.