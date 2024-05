Call of Duty confirmó una noticia que mucho esperan

Call of Duty: Black Ops 6, la nueva entrega en la franquicia de disparos, oficialmente va a llegar al servicio de suscripción de Xbox, Xbox Game Pass, desde el día de lanzamiento.

Call of Duty: Black Ops 6 podría ser una de las entregas más controversiales de la franquicia, si los rumores son ciertos. Foto: Activision.

No debería ser una sorpresa, considerando que Xbox es dueño de Activision-Blizzard, la compañía detrás de la franquicia de Call of Duty, pero no se habían pronunciado al respecto.

Lo que sí es sorpresa, es que junto al anuncio publicaron un avance llamado “The Truth Lies” (La Verdad Miente).

A continuación pueden verlo:

El video, aunque es un poco confuso, muestra a algunas figuras importantes del mundo de la política como los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton y George H. W. Bush; la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher y el líder iraquí Saddam Hussein, diciendo que la verdad es mentira.

Este video ha llevado a los fans a especular que Call of Duty: Black Ops 6 va a estar ambientado en la guerra del golfo. Incluso, existen rumores de que el juego va a recrear y los jugadores van a jugar, una misión ambientada en los atentados del 11 de setiembre.

De ahí en fuera, no se tiene mayores noticias sobre la trama del juego, lo que Xbox sí confirmó es que este 9 de junio van a hacer un evento en el que van a revelar más detalles.

Call of Duty: Black Ops 6 estaría llegando a PlayStation 5 y Xbox Series X|S y, recientemente, se confirmó que también va a estar disponible para PlayStation 4 y Xbox One.