Call of Duty, South Park y más juegos llegan gratis a Xbox Game Pass en pocos días

Call of Duty: Black Ops 6 y South Park se encuentran entre la lista de juegos que llegan a mediados de este mes de octubre al servicio de suscripción Xbox Game Pass, como parte de la segunda tanda de juegos del mes.

Call of Duty y South Park son solo dos de los nueve juegos que llegan a Xbox Game Pass. Crédito: Ubisoft y Activision-Blizzard.

Y si bien la primera oleada estuvo bastante cargada con éxitos como Sifu, esta segunda podría ser la más llamativa y robusta del año.

Y es que comenzando hoy, 16 de octubre, y hasta finales de mes e inicios de noviembre, se van a ir agregando poco a poco diferentes juegos de la popular franquicia de disparos Call of Duty, así como otros juegos populares.

Así está el cronograma:

El 16 de octubre llega South Park: The Fractured but Whole, un juego de rol y aventura, basado en la polémica serie.

South Park: The Fractured but Whole Tráiler de lanzamiento

Mientras que el 17 se agregan el juego de disparos MechWarrior 5: Clans y el de estrategia Donut County.

El grueso de juegos llega el 25 de octubre con la adición de Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone.

LEA MÁS: Ahora puede jugar Call of Duty sin necesidad de una consola

De los tres, el más llamativo es Black Ops 6, que lleva a los jugadores en una misión a través de todo el mundo para detener una conspiración que podría acabar con la humanidad.

Black Ops 6 - Tráiler De Presentación Del Juego

El 29 de octubre llega Ashen, un juego de rol y acción, mientras que el 31 de octubre, justo a tiempo para Halloween, se incluye Dead Island 2, un juego de mundo abierto en el que tienen que sobre vivir al apocalípsis zombie.

Por último, el 5 de noviembre llegan las versiones modernizadas del juego de culto: StarCraft: Remastered y StarCraft II: Campaign Collection.

LEA MÁS: Xbox Game Pass trae Sifu, uno de los mejores juegos de los últimos años, ¡y mucho más!

¿Qué se va?

A partir del 31 de octubre salen del servicio el juego de misterio Frog Detective: The Entire Mystery, el de retos, Headbangers; el de estrategia, Inkulinati y el de carreras, Lonely Mountain’s Downhill.

Eso sí, los juegos se mantienen hasta el 15 con un 20% de descuento por si quieren aprovechar para comprarlos.

Recuerden que Xbox Game Pass cuenta con varios niveles de suscripción, la versión Core cuesta 10 dólares mensuales (5.300 colones); la versión estándar unos 15 dólares (8.000 colones), mientras que Ultimate está en 20 dólares al mes (10.600 colones).