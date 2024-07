Crash Bandicoot estaría a nada de llegar a Xbox Game Pass

🔥👀 100% CONFIRMADO 🔴



📌 Crash Bandicoot n sane trilogy estará disponible en Gamepass el 8 de Agosto de 2024.



Paso a recordarlo porque no puse tweet individual de ello y quizás algunos no han visto el video donde lo mencioné, me doy el lujazo de confirmarlo también. pic.twitter.com/gme4ilOqnX