Estos días estarán llenos de adrenalina con títulos increíbles en Xbox.

Estos días estarán llenos de lanzamientos con una serie de títulos que emocionarán a los jugadores de Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox PC y Game Pass.

Cattle Country y Zombie Cure Lab llegarán el próximo martes 27 de mayo.

El miércoles 28 estará repleto de adrenalina con los siguientes títulos: to a T, Black Pieces Move First, Elemental War Clash, DISORDER: Save Your Family, Slime Color, Pipistrello and the Cursed Yoyo, Cinderscratch y Starlight Legacy.

Spray Paint Simulator, Fuga: Melodies of Steel 3, Copycat, Higgs Boson: Puzzle Collection y Submersed 2 tendrán entretenidos a los jugadores el jueves 29.

Y por último, y no menos emocionantes, el viernes 30 tiene una lista para los más fiebres: Elden Ring Nightreign, F1 25, Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends, Bridge Race, Eternal Evil, Battle Puzzle 2048 – Space Girls, Deep Under, Kuznetsk 1997: Detective Visual Novel y DUAL PATHS.

Las fechas de lanzamiento están sujetas a cambios y las puede verificar en el sitio oficial de Xbox.