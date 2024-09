¿Para cuándo Black Myth: Wukong en Xbox? La respuesta no le va a gustar

Black Myth: Wukong es, sin lugar a dudas, el juego revelación del año. Desde su lanzamiento hace un par de semanas, ha roto todos los récords que se le ponen por delante. El único problema es que tiene a los jugadores de Xbox babeando por jugarlo.

Black Myth: Wukong transporta a los jugadores a un mundo fantástico, cargado de criaturas y mitología. Foto: Game Science.

Y es que por el momento, solo está disponible para PlayStation 5 y computadoras, lo que ha llevado a los fanáticos de Xbox a quejarse de cuándo será su oportunidad de probar el juego.

En un inicio, según rumores, el juego no había llegado a estas consolas por problemas técnicos, es decir, porque las consolas no eran lo suficientemente poderosas como para poder correrlo, por lo que el juego se pegaba y no funcionaba.

Pero, según confirmó el medio IGN, en realidad Black Myth: Wukong no ha llegado a Xbox porque Game Science, los creadores del juego, firmaron un acuerdo de exclusividad con PlayStation.

El problema es que, al parecer, han mantenido este acuerdo en secreto, a pesar de que los logos de Xbox aparecían en el tráiler original y el mismo Microsoft, la casa madre de Xbox, dos meses antes del lanzamiento del juego, aseguraron que el juego llegaría a sus consolas.

Black Myth: Wukong tiene un aspecto visual como pocas veces se ha visto en los últimos años. Foto: Steam.

Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuándo va a llegar a Xbox?

Y la verdad es que no se sabe siquiera si va a llegar. Lo más probable es que sí, ya que los creadores del juego y Microsoft han dicho en diferentes ocasiones que están trabajando para llevarlo a Xbox.

Pero, por el momento ni PlayStation, ni Game Science ni Xbox han salido a dar declaraciones ni a confirmar o negar el acuerdo de exclusividad.