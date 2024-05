Xbox anunció más de 20 juegos nuevos, ¿cuáles son?

Xbox no se guardó nada y anunció más de 20 juegos en su más reciente evento digital: ID@Xbox. Desde battle royale con carros, pasando por vampiros y hasta juegos tipo sandbox, Xbox se aseguró que hubiera un juego para cada gusto.

Xbox celebró la segunda edición del evento ID@Xbox y mostraron muchísimos juegos. Foto: Sitio web de Xbox.

Si no pudieron ver las tres horas y pico que duró el evento, no se preocupen que les hicimos un resumen.

Como son tantos juegos, vamos poco a poco y comencemos con los anuncios más grandes.

Lo primero es que Palworld, uno de los juegos independientes más exitosos de Xbox, va a recibir una actualización que incluye cuatro nuevos personajes y un nuevo lanzallamas.

En cuanto a juegos nuevos, 33 Immortals es un juego de acción en línea, en el que 33 jugadores deberán trabajar en equipo para hacer frente a hordas de monstruos. La beta cerrada, un espacio para que los jugadores puedan probar el juego, comienza este 24 de mayo.

Otro de los anuncios más grandes fue All You Need Is Help, que es un peculiar juego de rompecabezas en línea, en que los jugadores deben trabajar contra tiempo para descifrar los diferentes rompecabezas.

Por su parte, Stampede: Racing Royale es algo así como un hijo entre Mario Kart y Fortnite. La idea es que 60 jugadores compitan entre carreras y batallas hasta ser el último en pie.

En esta ocasión Xbox llevó las cosas a otro nivel y anunció varios juegos a la vez utilizando un montaje, que incluye: The Rewinder, un juego de rompecabezas y acción; Firework, un rompecabezas de terror; Depersonalization, un juego de rol; Keplerth, un sandbox en 2D y Volcano Princess, un simulador de paternidad en el que deben criar a una futura reina.

Por si fuera poco, Xbox anunció lo que llamaron: “Jackbox Naughty Pack” (Paquete travieso), un paquete que incluye tres juegos (aún no se ha anunciado cuáles) con temáticas para adultos.

Desde violencia gráfica hasta algún que otro juego pícaro, las expectativas son bastante altas con este paquete.

Otros anuncios: